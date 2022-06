Lídia Heredia reflexiona sobre el canvi de vida radical que l’espera

Lídia Heredia ha acceptat un lloc de feina nou que canviarà la seva vida radicalment. Després de setmanes de rumors, TV3 ha confirmat que la presentadora d’Els Matins serà la nova corresponsal a Washington. Després de més d’una dècada lligada al magazín matinal de la cadena, la periodista marxa a l’estranger a preparar cròniques de tot el que passi a l’altra banda de l’oceà.

En un vídeo per al perfil d’Instagram de TV3, la de Badalona reconeix que afronta aquest repte amb molta il·lusió: “Em ve molt de gust tornar a fer carrer, a fer cròniques, a sortir i perseguir les notícies com jo ja havia fet fa molts anys . Espero poder-ho fer ni més ni menys en un dels països més interessants per explicar periodísticament què hi ha ara mateix”.

Com ha viscut aquesta selecció? “Amb una dosi d’eufòria i una dosi de respecte”. La Lídia Heredia encaro aquest repte amb moltíssimes ganes: “És voluntari, m’hi vaig presentar per mirar d’optar-hi amb molt de respecte i amb molta humilitat, però també amb el convenciment que per mi serà una etapa professional apassionant. Però és obvi que a mi ara m’espera fer colzes perquè sempre dic que la feina només té un secret que és treballar, pencar, hores, llegir… això és al que em dedico fa molts anys i això és al que em dedicaré ara amb un focus molt posat allà”.

Lídia Heredia parla del canvi professional | TV3

Lídia Heredia sempre recordarà Els Matins

Lídia Heredia ha estat molts anys al capdavant d’Els Matins, un programa al que sempre estarà agraïda. Té clar que trobarà a faltar la rutina a la que estava acostumada: “Em fa peneta perquè he estat molt feliç amb aquest equip que tinc darrere i que són família. Sense ells tot això no hauria sortit com ha sortit, no hi ha dubte. Ara estem tots amb sentiments contradictoris. En el meu cas, aquesta és una molt bona notícia que celebro perquè començo una nova etapa. Ara bé, Els Matins sempre ocuparà un lloc destacadíssim en els meus records professionals i personals”.

També li han preguntat si trobarà a faltar Badalona, ciutat que abandona per traslladar-se a la capital dels Estats Units: “Home, no he tingut temps ni de pensar-m’ho… Escolta’m, que crec que de tant en tant podré venir a sucar-me una mica al Mediterrani. Espero poder-ho fer, com a mínim, dos cops l’any”.

Lídia Heredia explica com afronta la feina nova | TV3

El canvi de vida serà radical per a la presentadora i la seva família, que canvies de país i d’ambient. Ella haurà d’acostumar-se a fer carrer i abandonar l’escalfor i comoditat del plató, el que sembla que l’ha cansat molt sobretot per haver de treballar en uns horaris difícils.