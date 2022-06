Lídia Heredia parla dels plans de futur i diu què pensa realment de TV3

Lídia Heredia és una de les protagonistes dels canvis radicals que està preparant TV3 de cara a la pròxima temporada. La presentadora d’Els Matins va anunciar que deixaria el programa fa uns mesos, moment des del qual la cadena va començar a plantejar-se com substituir-la. I ella, quins plans de futur té? Sobre això ha parlat, precisament, en una entrevista al Nació Digital. De moment, es limita a intentar convèncer uns lectors que no s’acaben de creure que hagi deixat la feina sense una altra sota el braç: “No els sé ni jo, els meus plans de futur. No ha estat una decisió fàcil, però crec que puc fer altres coses bé. Aquest és el motiu principal, no pas per avorriment del que estava fent. Crec que si no forces tu els canvis, no passen”.

El cansament que arrossega és una de les causes que li han donat ales a fer aquest canvi de vida: “Ha estat una suma de coses. L’horari és dur, dorms poc i anar curt de son és una tortura. A més a més que la feina és dura i molt exigent mentalment perquè vol dir una connexió total amb l’actualitat. Aquest part de desgast hi és, però, per una altra part, és un programa que m’ha donat moltes satisfaccions. Això sí, tenia la sensació que en algunes coses difícilment me’n podia donar gaires més, que ja ens havia passat tot el que ens podia passar”.

La periodista reconeix que ha participat en el procés de selecció per optar a la plaça de corresponsal a Washington, una de les opcions que més pes tenia. Això sí, no tanca la porta a altres feines a dins de TV3: “Amb la casa no he parlat de res en concret. Simplement, em vaig posar a disposició per allà on podria fer més servei, que segurament és fent entrevistes, programes electorals o de debat”.

Lídia Heredia reflexiona sobre el seu futur professional | Jordi Borràs

Lídia Heredia reflexiona sobre els canvis a TV3

Des que canviés la direcció de la cadena, que han començat a esdevenir-se els canvis en la graella. Què opina la icònica presentadora d’Els Matins sobre això? “Crec que les coses s’han fet en un ordre discutible. Penso que escapçar les direccions d’informatius i de televisió sense tenir el concurs culminat deixa una situació d’interinatge amb un munt de gent a la qual se li ha multiplicat la feina. És difícilment explicable”.

No contenta amb això, Lídia Heredia continua amb la crítica: “Crec que les empreses, també les públiques, estan obligades a la revisió permanent. TV3 té punts forts que no s’han de reinventar, sinó consolidar-los i sobretot no perdre’ls, com els serveix informatius. Que TV3 aguanti com aguanta és un petit miracle… Les retallades del 2008, el 2010 i el 2012 no s’han revertit, tampoc a la televisió pública. Això obliga a blindar el que creus que es fa bé, també dotar-ho pressupostàriament, i posar-s’hi en tot allò que s’ha de canviar. El que sí que crec és que s’ha aprofitat un moment en què la cadena estava enmig de la batalla política per mirar de lesionar-la en la seva totalitat. Puc estar d’acord que en els darrers anys TV3 podria haver estat més curosa pel que fa a la neutralitat. Però si la solució és dir que s’ha de tancar, no hi puc estar d’acord, perquè això no beneficia ningú”.

La periodista és conscient que TV3, com tot, té coses bones i coses a millorar. Ella ha optat per abandonar un dels vaixells insígnia de la casa, el que comandava des de feia més d’una dècada. Ara toca fer un canvi d’aires i continuar lligada a la cadena, però d’una altra manera.