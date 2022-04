Lídia Heredia comunica que vol deixar ‘Els matins’ de TV3

TV3 es troba immersa en una etapa de canvis, un relleu a la direcció que podria capgirar-ho absolutament tot. I enmig d’aquest parèntesi, per si això no fos prou enrenou, ara se suma el que serà una baixa important: Lídia Heredia, directora i presentadora d’Els Matins, ha comunicat a la cadena que no vol continuar-hi al capdavant.

La periodista va comunicar al gener que vol que aquesta sigui la seva darrera temporada a la franja matinal, un programa en què té un paper principal, primer com a segona de Josep Cuní i després com a directora, des de fa més d’onze anys. Des de llavors és testimoni en primera persona i també intermediària del que passa al món amb els teleespectadors, una feina gratificant però que, alhora, esgota. Després de tants anys, considera que aquest és un cicle acabat i que toca fer un canvi. La periodista forma part de la plantilla de la casa, així que poden recol·locar-la en diferents espais. Ella no hauria demanat res en concret, simplement ha demanat que la rellevin de l’actual càrrec.

Davant de la petició d’una de les seves presentadores estrella, TV3 només té dues opcions: intentar convèncer-la perquè s’hi quedi una temporada més o buscar-li un substitut. En cas que ella estigués realment convençuda de la decisió, la cadena tindria un greu problema. En la situació que travessen i quan ja som al mes d’abril no poden prendre decisions tan importants com aquesta, tenint en compte que parlem del seu programa insígnia dels matins. Hauria de substituir-la algun periodista de la casa, a més a més, en tractar-se d’un espai de producció pròpia dels Informatius.

Lídia Heredia podria veure acabada la seva etapa a Els Matins | Jordi Borràs

Com és habitual en aquests casos, s’engega el torn de les especulacions. És difícil esbrinar què passarà, encara que el sentit comú faci pensar que Pere Bosch, el seu segon, seria l’opció més fàcil i més lògica com a mínim per a la temporada que ve. Ascendir el segon de la Lídia Heredia donaria més temps a la cadena per plantejar una renovació del magazín a més gran escala, amb un possible canvi de plató i de plantejament dels continguts. La temporada comença al setembre i ens trobem a l’abril sense que encara hagin començat a buscar solucions, cosa que fa molt difícil que tinguin temps de preparar una rentada de cara radical del programa. De moment caldrà esperar per veure si poden convèncer-la per continuar-hi uns mesos més o si, finalment, opten per córrer a buscar una solució.