Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio seran rellevats el 27 d’abril

S’ha acabat el culebrot, o almenys ja se sap com serà l’últim capítol. El Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit el calendari per rellevar els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, que finalment no seran tan exprés com havia semblat que havia de ser però sí que serà per la via ràpida: seran cessats el 27 d’abril –com ja apuntava ahir El Món– dia en què es preveu que el Consell de Govern de la CCMA aprovi les bases del concurs que els ha de trobar el substitut definitiu.

A partir d’aquell dia, i fins que el concurs es resolgui, els seus actuals adjunts els substituiran provisionalment. És a dir, Sígfrid Gras en el cas de TV3 i Jordi Borda o Santi Faro en el cas de Catalunya Ràdio, ja que tots dos estan al mateix nivell per sota de Saül Gordillo.

David Bassa i Francesc Cano continuen en el càrrec

Contràriament al que s’havia estat plantejant fins ara, en canvi, de moment no seran rellevats el caps d’informatius, de manera que David Bassa a TV3 i Francesc Cano a Catalunya Ràdio es mantindran en el càrrec fins que es resolgui el concurs i les noves direccions decideixin si volen ratificar-los o nomenar-los substituts.

El dau de TV3 a la seu de Televisió de Catalunya, a Sant Joan Despí / Jordi Borràs

Acord per unanimitat

L’acord per endreçar el relleu a la CCMA s’ha tancat avui per unanimitat de tots els membres del Consell de Govern, després de dues setmanes d’estira-i-arronsa en què els representants del PSC i Junts han pressionat per fer un relleu exprés. ERC s’hi oposava i va frenar el moviment la setmana passada. Posteriorment s’ha negociat intensament i finalment aquest divendres s’ha tancat l’acord.

En la mateixa reunió, s’ha acordat una remodelació en profunditat de l’estructura de les direccions de la CCMA. La direcció de TV3 –Televisió de Catalunya– i la de Catalunya Ràdio són les més visibles, però al comitè de govern de la Corporació, el segon nivell per sota del Consell de Govern, hi ha altres direccions corporatives. Ara quedaran reestructurades en: Comercial i Màrqueting; Gestió Pressupostària; Empresa Verda i Serveis Generals; Infraestructures Digitals i Tecnològiques; Innovació Recerca i Estratègia Digital i Organització, Processos i Recursos Humans.