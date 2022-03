ERC conté la pressió del PSC i Junts pel canvi exprés de direcció a TV3 i Catalunya Ràdio

La partida continua i la tensió anirà pujant cada dia, o cada setmana. La reunió d’aquest dimecres del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha estat una aturada de burro després de l’arrencada de cavall que es preparava. El PSC i Junts arribaven a la sessió de treball amb les idees molt clares per accelerar el relleu dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, encara que fos al preu d’obrir un període d’interinatge en què les direccions quedarien, provisionalment, en mans dels seus respectius segons, Sigfrid Gras i Jordi Borda.

L’objectiu de la mesura era empènyer per convocar i executar tan ràpid com sigui possible el concurs que ha de proveir de manera estable els substituts. I es buscava també fer un relleu ràpid –aniria amb el mateix paquet que els directors– dels caps d’informatius, David Bassa a TV3 (nomenat en el seu moment a proposta d’ERC) i Francesc Cano a Catalunya Ràdio (nomenat a proposta de Junts).

La pinça del PSC i Junts contra ERC

Res de tot això ha arribat a discutir-se en la reunió, dues setmanes després del nomenament al Parlament dels consellers de la CCMA i, per tant, tot just al principi del seu mandat. ERC no veu clara la jugada. La viu com una pinça del PSC i Junts, que tenen tres consellers i dos respectivament. Malgrat tenir la presidència, ocupada per Rosa Romà, els republicans només tenen dues cadires i saben que es quedaran en minoria cada vegada que els socialistes i juntaires s’ho proposin. Tanmateix, és obvi que el PSC també pot pactar votacions amb ERC i d’altres propostes poden ser votades de Junts i ERC. Això quan no hi hagi unanimitat.

Rosa Romà, nova presidenta de la CCMA / ACN

Per totes aquestes raons, la proposta de cessament immediat de les direccions no era aquest dimecres a l’ordre del dia –el decideix la presidenta– i els representants del PSC i de Junts tampoc han trobat la manera de forçar la via d’urgència per afegir aquesta carpeta al debat o no ho han volgut fer. Al capdavall, encara s’estan prenent les mides els uns als altres i la guerra no esclatarà de moment.

El concurs que ho ha de canviar tot

Ara, el següent pas oficial serà abordar, en la reunió de la setmana que ve, la definició i concreció de com ha de ser el concurs que se suposa que ha fer un gir a la manera històrica de funcionar a la CCMA, on els nomenaments sempre han sigut directes i fruits de pactes i repartiments entre els partits que han governat. És per això que l’actual situació presenta una mena de tria creuada, en què el director de TV3 va ser proposat per Junts –que era qui tenia més diputats i la presidència de la Generalitat en el seu moment– i el de Catalunya Ràdio va ser escollit per ERC. I amb els caps d’informatius es va fer al revés.

Aquests mecanismes han funcionat amb els govern de tots els colors que han passat per la Generalitat des que es va crear la CCMA, però ara s’ha decidit canviar-los per aplicar un sistema de tria que prioritzi “la professionalitat”. Tanmateix, la batalla política es manté i els noms dels candidats van de boca en boca als mateixos partits i acabaran marcats en un sentit o un altre, encara que sigui contra la seva voluntat.