El relleu a les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio s’accelera

El nou consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació Audiovisuals (CCMA) està en ple debat sobre com abordar la renovació de les direccions de Catalunya Ràdio i TV3. En la reunió que hi havia aquest dimecres, aquest punt no constava en l’ordre del dia, segons ha pogut saber EL MÓN de fonts coneixedores de la qüestió, però sí que hi havia interès per part de Junts i del PSC per parlar-ne per accelerar el procés de relleu. Altres fonts indiquen que els tempos per fer-ho provoquen algunes friccions. Les mateixes fonts apunten que de la reunió que se celebrava aquest dimecres dependrà com es procedirà amb el concurs públic que per llei s’ha de fer per designar els nous directors.

JxCat té dos seients al consell de la CCMA i el PSC en té tres. Fonts dels socialistes admeten que tenen interès perquè les direccions als mitjans públics es renovin el més aviat possible, però matisen que comprenen que els nous consellers van prendre possessió del càrrec només fa quinze dies. Precisament va ser en l’anterior ple del Parlament que van ser designats oficialment, després de presentar les seves credencials davant de la Comissió d’Afers Institucionals.

Cessament ràpid de Sanchis i Gordillo

Tant des de Junts com des del PSC neguen que tinguin un pacte explícit per tal d’accelerar el relleu. Segons fonts consultades, ERC es mostra reticent davant l’acceleració en el procés de canvi de directors i estaria intentant impedir-ho, però el canvi podria ser imposat per majoria, ja que Junts i PSC sumen cinc consellers al consell de Govern. Segons ha pogut saber EL MÓN, tant Junts com el PSC volen que els cessaments dels directors –Vicent Sanchis i Saül Gordillo– es facin ràpid i que s’obri una fase d’interinatge mentre el concurs públic es convoca i s’executa. En aquest cas, la direcció provisional de Televisió de Catalunya recauria en Sigfrid Gras –número dos de Sanchis actualment– i la de Catalunya Ràdio en Jordi Borda –número dos de Gordillo.

Rosa Romà serà la nova presidenta de la CCMA / ACN

Una votació que podria perdre ERC si no hi ha consens a la CCMA

El fet que la presidència del consell de govern de la CCMA sigui d’una consellera designada a proposta d’ERC, Rosa Romà, posa en una situació compromesa els republicans si hi ha pinça de Junts i el PSC per accelerar el procés. S’ha de veure si Romà –encara que tingui la presidència i el vot de qualitat no podria capgirar la suma de Junts i PSC– vol passar per la situació de perdre una votació tan important com aquesta –que podria ser de les primeres que es fessin en la nova CCMA– o bé si es buscarà la manera de presentar-ho finalment com una decisió de consens.

Ara mateix, diverses veus comencen a indicar que Junts i el PSC volen deixar clar que poden tenir el control de la situació, i el fet de decidir el calendari del relleu de Sanchis i Gordillo seria una eina molt útil en aquest sentit.