La futura direcció de la CCMA es presenta entre crítiques polítiques

Els candidats per formar el nou Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), consensuats entre ERC, JxCAT i el PSC, s’han presentat aquest dilluns davant la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament de Catalunya abans de la seva designació definitiva en el ple d’aquesta setmana. Els set membres (Rosa Romà, Carme Figueras, Lluís Garriga, Lluís Noguera, Àngels Ponsa, Gemma Ribas i Josep Riera) han desfilat davant dels parlamentaris per exposar el plantejament a partir del qual pretenen desenvolupar la seva tasca sense poder esquivar les crítiques dels partits polítics que no han participat de l’acord per renovar els càrrecs d’aquest òrgan que controla els mitjans de comunicació públics catalans.

Rosa Romà, candidata a presidir l’organisme, ha defensat la refundació de la CCMA per “convertir-la en al gran corporació catalana de continguts” i ha apuntat la necessitat de tenir en compte un canvi de paradigma crucial: “De dos mitjans verticals a una plataforma omnicanal, en tots els suports i formes de consum”. Romà també ha remarcat que cal una refundació “per garantir el dret a la informació amb rigor, l’entreteniment, l’educació i l’enfortiment de la cohesió social a Catalunya”.

Per aconseguir l’adaptació, Romà destaca la necessitat de disposar d’una “gran productora de continguts informatius i d’entreteniment” i ha subratllat que calen “mesures immediates” amb una “nova visió estratègica” per construir “la principal factora de continguts pública de Catalunya”. Romà ha afirmat que “l’any 2022 hem de deixar de pensar des d’una televisió i una ràdio” perquè “la CCMA és una gran productora de continguts informatius i d’entreteniment de qualitat fets i pensats des de Catalunya”. “Molts d’aquests continguts —ha afegit— sortiran per televisió i ràdio, és clar, però molts els haurem de saber crear i difondre pels múltiples suports digitals on hi ha un gruix important de ciutadania i especialment de públics que no tenim i que volem tenir”.

Candidats a integrar el Consell de Govern del CCMA / ACN

Romà també s’ha mostrat disposada a “revertir al cronificació de la davallada d’ingressos” i ha defensat un “nou contracte programa” per definir “un nou horitzó estratègic” per a la transformació digital. La futura presidenta de la CCMA ha defensat un treball centrat “en l’usuari” i per la creació de continguts dirigits a “l’interès general” però també d’altres “segmentats per comunitat d’interès” i especialment per a públic juvenil, adult i “noves catalanes”.

Un nou “repartiment de cadires”

Les explicacions dels candidats no han aconseguit convèncer els representants dels partits que no han entrat en l’acord per a la renovació dels càrrecs del Consell de Govern del CCMA. Des de la CUP, el diputat Xavier Pellicer ha dit que el procés que s’ha seguit “no segueix l’esperit de la llei ni el manifest signat per tot el sector on es parlava que se superessin les quotes de partit”. Pellicer ha lamentat que “s’ha perdut una oportunitat” per fer una renovació despolititzada. Més en detall, el cupaire ha criticat que es parli dels ciutadans “com a clients o usuaris” perquè la informació, ha dit, “és un dret fonamental i s’ha d’anar més enllà d’aquesta visió d’usuaris”.

Per part dels Comuns, la diputada Susana Segovia també ha criticat la forma com s’ha fet el procés de renovació i també el fet que alguns candidats tinguin una trajectòria professional lligada als partits, com és el cas de la de Carme Figueras, del PSC. Segovia ha denunciat que el procés s’acosta més a un tradicional “repartiment de cadires” entre partits i que els candidats han estat escollits no pe la seva vàlua professional sinó per les seves vinculacions polítiques. Des de Cs i Vox també s’han expressat crítiques a la CCMA. Particularment Vox ha defensat eliminar-la.