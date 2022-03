Reprimenda a ERC, JxCat i PSC pel “repartiment de cadires” a la CCMA

ERC, JxCAT i PSC no han pogut evitar aquest dimecres haver d’escoltar les crítiques per una renovació del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA) en la qual els tres partits que han arribat a l’acord hi han situat persones d’un perfil polític difícil d’ocultar. Aquest fet, com han destacat la majoria de partits que han quedat fora de l’acord, contradiu algunes reivindicacions que els mateixos partits havien defensat en altres moments en la línia de despolititzar la CCMA. Els partits criticats s’han defensat dient que 90 diputats de la cambra catalana han donat suport a la designació dels set membres del consell de govern.

La nova presidenta de la CCMA serà Rosa Romà, proposada per ERC; Carme Figueras (que ha estat diputada al Parlament i al Congrés pel PSC); Lluís Garriga (ex cap de premsa del PSC a l’Ajuntament de Barcelona i ex conseller delegat de la Xarxa de la Diputació de Barcelona); Lluís Noguera (ex-secretari de la conselleria de Cultura per ERC sota el Govern tripartit); Àngels Ponsa (ex-consellera de Cultura amb Quim Torra i ex-diputada de JxCat); Gemma Ribas (ex-directora de comunicació durant el Govern Montilla), i Josep Riera (actual diputat de JxCat —no ha participat en la votació pel conflicte d’interessos—).

Per part de la CUP, el diputat Xavier Pellicer ha dit que els anticapitalistes s’han quedat “astorats” per com s’ha renovat el consell de govern i ha criticat que lluny de fer autocrítica els partits de l’acord “han tancat files” i fins i tot han arribat a defensar que el perfil polític d’alguns dels candidats era “un valor”. “No ho podem entendre”, ha lamentat Pellicer, que ha denunciat “un potineig que dona ales a qui vol tancar els mitjans públics”. Els cupaires han dit que aquest acord per la CCMA “forma part d’un acord més global, on hi ha hagut repartiment total de cadires a la Sindicatura de Greuges i fins i tot a la direcció de la Xarxa de la Diputació de Barcelona entre JxCats i el PSC”. “S’ha perdut una oportunitat de respectar l’esperit de la llei”, ha afegit.

A les crítiques s’hi ha afegit la diputada dels Comuns Susana Segovia, que ha denunciat el procés com “una pantomima i pur tràmit” perquè al desembre ja se sabia qui ocuparia els càrrecs. “El procés al final serveix de ben poc per poder parlar de la idoneïtat de les persones”, ha remarcat, abans d’apuntar el perfil polític de la majoria de candidats. En la mateixa línia que la CUP, Segovia ha dit que s’ha perdut una oportunitat per despolititzar la gestió de la corporació perquè els partits se n’asseguren el control i es reparteixen els càrrecs.

Des de Cs, el diputat Nacho Martín també ha criticat els candidats i especialment la candidatura del diputat Josep Riera de JxCat. “Un diputat assegut a la cambra d’aquí quatre dies serà membre del consell de govern de la CCMA“, ha lamentat. “És absolutament vergonyós i no s’ajusta a l’esperit de la llei”, ha indicat, abans de dir que hi ha “una maquinària de col·locació d’afins i adeptes”. Per part del PP, Lorena Roldán també ha criticat els candidats i “l’intercanvi de cromos” entre partits. La ultradreta de Vox també ha criticat la renovació i ha dit que demostra la necessitat de tancar els mitjans públics.

Des de JxCat i ERC s’ha defensat l’acord. El diputat de JxCat Francesc Dalmases ha dit que la renovació s’ha fet tard, però bé perquè “hi ha un projecte públic i una majoria de diputats” que fa el procés “democràticament impecable”. Per part d’ERC, la diputada Raquel Sans ha defensat també el suport de 90 diputats i que l’equip és “divers i multidisciplinari”.