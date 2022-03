El relleu de la direcció de TV3 i Catalunya Ràdio s’empantanega

Mala maror en les primeres passes del nou Consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El relleu dels directors de Catalunya Ràdio i TV3, Saül Gordillo i Vicent Sanchis, que el PSC i Junts volia que fos exprés, s’ha “empantanegat”, sobretot per l’efecte dominó sobre les altres peces de la direcció com els caps d’informatius o els caps de programes. Així ho descriuen fonts pròximes a la negociació, que estan vivint unes setmanes intenses des que es va renovar el consell. Tot per l’estratègia del PSC i Junts per Catalunya d’anar per feina i passar el ribot a les direccions, contra el criteri d’ERC.

“Estan en un bucle”, insisteixen les mateixes fonts. De fet, cap de les reunions ordinàries del consell ha acabat incorporant a l’ordre del dia el relleu de les direccions que havia de ser de les primeres mesures a prendre. Fins i tot, s’ha plantejat convocar un consell extraordinari per a aquest dijous amb aquest punt a l’ordre del dia. Tot i que encara no s’ha convocat, fonts de la CCMA recorden que no cal cap termini de convocatòria per celebrar un consell extraordinari, a diferència dels ordinaris, que requereixen 48 hores d’antelació.

El punt principal de desacord són les rèpliques i les conseqüències immediates que pot generar un canvi immediat de les direccions. Si Gordillo i Sanchis són cessats, assumirien la direcció de manera interina els números dos, Jordi Borda a la ràdio i Sigfrid Gras a la televisió, fins que no es resolgui el concurs que s’ha d’obrir per cobrir aquestes vacants. Els canvis comportarien també el cessament del cap d’Informatius de TV3, David Bassa, que també s’hauria postulat per dirigir la televisió pública, i de Francesc Cano, de Catalunya Ràdio, que en el seu moment era pròxim a l’extingida Unió Democràtica de Catalunya. En aquest marc, també podrien ser rellevats els caps de programa de cada emissora perquè es troben al mateix nivell i depenen de la confiança del nou director.

El director de TV3, Vicent Sanchis, i el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo

Sudoku a l’escala directiva

Ara bé, també el recanvi de les direccions podria suposar una sotragada al comitè de direcció de la CCMA que integra –a més dels directors de ràdio i televisió i de la presidenta del Consell de Govern, Rosa Romà– quatre direccions més: Estratègia i Recursos Humans, Gestió, Serveis Jurídics i Explotació. D’aquí que el sudoku dels canvis sigui més complexe que no pas una decisió ràpida. “Ara les decisions s’han de prendre amb molt tacte i molt consens, les majories en el Consell de Govern així ho manen, no es poden fer les coses de qualsevol manera o al gust d’un partit”, apunten fonts coneixedores de les converses internes.

“No es tracta només de bescanviar peces, sinó d’establir un engranatge”, subratllen. D’aquí que retreguin que el Consell de Govern sembla que hagi iniciat la casa per la teulada en el benentès que s’hauria hagut de posar ja en marxa el pla estratègic de la CCMA que es va esbossar en la tria dels consellers. I ,un cop definit, començar a plantejar els recursos humans que l’haurien de dur a terme.

Els nous membres del consell de govern de la CCMA a la tribuna del Parlament / ACN

Concurs de candidats

Al capdavall aquesta és una segona derivada que es contempla en l’horitzó com a problemàtica: el procés de selecció d’una nova direcció. En principi, el pla establert passa per posar de manera interina els actuals números dos a dirigir els dos grans mitjans públics. Així, un cop estabilitzada aquesta primera fase, preparar el concurs.

Un procés de selecció que, fins i tot, volia incentivar que es presentessin candidats externs com ara Agustí Esteve, ara a Mediapro (El Terrat), Ester Vera, actual directora de l’ARA o Miquel Calçada per a la ràdio. Però diverses veus de la CCMA constaten que aquesta via és la “més complicada” perquè “ningú es planteja anar a un concurs d’aquestes característiques si no té garantit un resultat perquè és difícil pactar amb l’empresa per a la qual treballen que van a provar sort a la Corpo“.

Per això prenen més força noms de la casa. Per a TV3, s’esbossen noms com Toni Cruanyes, actual conductor del TN Nit; Clara Cabezas, actual cap de programació i imatge, i un veterà com Sigfrid Gras, adjunt a la direcció i cap de programes i continguts que ja ocuparia la direcció si es dona una virtual destitució immediata de Sanchis. L’actual cap d’informatius, David Bassa, també ha entrat en les travesses. Per a Catalunya Ràdio, podrien ser “convidats” a presentar-se Francesc Cano, l’actual cap d’informatius de les emissores de la casa, una veterana com Sílvia Cóppulo i Kilian Sebrià, editor del Catalunya Vespre .