Batussa pel relleu exprés a les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio

El relleu de Saül Gordillo i de Vicent Sanchis com a directors de Catalunya Ràdio i de TV3 s’entortolliga. De fet, havia de ser exprés –ho volien el PSC i Junts– i així ho havien pactat els partits que van nomenar els membres del comitè de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), però la setmana passada ja es va deixar córrer perquè ERC ho va frenar. En principi, aquest dimecres hi ha convocada la reunió ordinària del consell de govern amb un ordre del dia on hi havia la destitució i el nou nomenament de les direccions dels dos mitjans públics. Però, a primera hora d’aquesta tarda hauria “saltat” aquest punt de l’ordre del dia.

Així, que ara per ara, hi ha la possibilitat de guanyar un dia més de negociació i la presidenta del consell de govern de la CCMA -designada a a proposta d’ERC-, Rosa Gomà, sospesa convocar una “reunió extraordinària per abordar com i quin sistema, així com els terminis per decidir el relleu a la direcció dels mitjans”. Al capdavall, és Romà qui té la potestat i la darrera paraula per proposar incorporar o treure un punt de l’ordre del dia.

Rosa Romà serà la nova presidenta de la CCMA / ACN

Segons fonts de la CCMA, seria ERC el partit que no veuria clar fer un relleu immediat de les direccions i apostaria per esperar a convocar el concurs per fer la tria dels substituts i el traspàs, tal com estipula la llei. En canvi, socialistes i juntaries apostarien per escapçar l’actual direcció i posar els números dos dels dos mitjans, Sigfrid Gras a TV3 i Jordi Borda a Catalunya Ràdio, independentment del fet que després es presentessin ells al concurs com a candidats. En principi, els dos interins haurien de dirigir els mitjans durant el termini establert fins a designar els nous directors de manera definitiva.

El teva-meva entre ERC i l’agrupació momentània de PSC i Junts, que tenen la majoria si fan pinya o pinça, fa que el canvi de noms a la direcció -que també implica el canvi dels directors d’informatius de cada casa– estigui entrebancant els inicis del nou consell de govern, escollit el passat 9 de març pel Parlament de Catalunya. Aquest dimarts a la tarda encara s’han registrat trobades i reunions així com intensos contactes per tal de poder consensuar una postura definitiva aquesta setmana sobre el calendari i l’execució del relleu.

Aquest dimarts al vespre, la reunió es mantenia convocada per a aquest dimecres però encara no s’havia decidit si se’n convocaria una altra d’extraordinària per a dijous. Fonts coneixedores de la situació, tot i insistir que no hi havia “res decidit”, indicaven que dijous es podria abordar monogràficament el relleu al comandament de la televisió i la ràdio pública. “Hem de tenir present que hi ha un full de ruta i un pacte per afanyar-nos a canviar les coses”, recorden fonts dels mitjans públics que esperen tancar aquest episodi de manera immediata.