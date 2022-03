El Consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha donat un pròrroga per procedir al relleu en les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio. Segons ha pogut saber El Món, en la reunió ordinària celebrada aquest dimecres, els consellers van evitar “prendre més mal” i han decidit no procedir al famós relleu exprès de Saül Gordillo i Vicent Sanchis. Algunes fonts apunten que s’ha acordat un termini aproximat d’un mes, -que són els dies necessaris per convocar el concurs previst amb la nova llei-, i un cop s’hagin triat el dos directors nous amb el nou sistema. Un acord adoptat in extremis aquest dimecres.

Fonts de la CCMA consultades per El Món, asseguren que “respecte les direccions dels mitjans corporació no fan res més que complir el mandat del Parlament i aplicar el projecte que es va exposar a les compareixences parlamentàries”. “Allà vam deixar ben clar la voluntat és activar els concursos per renovar les direccions i ara estem treballant en quin ha de ser el procés”, apunten les mateixes fonts. D’aquí que es doni aquest marge de temps per enllestir el sistema de tria i el contingut del concurs.

Iu Forn, nou director de l’ACN

Per altra banda, la reunió de dimecres també va servir per preparar el nomenament de tres consellers de l’Agència Catalana de Notícies que han de triar els membres del Consell de la CCMA. I, de retruc, el nomenament de la nova direcció de l’Agència, que aquest dijous al matí s’ha anunciat que serà per a Iu Forn, en substitució de Marc Colomer. El president de l’ACN és actualment Ignasi Genovès, com a director general de Difusió de la Generalitat, home de confiança i proper a Junts.

D’aquesta manera, el consell de govern es treu ara com ara la “pressió de sobre” arran de la possibilitat de rellevar Sanchis i Gordillo i ser immediatament substituïts pels números dos de cada casa, Sigfrid Gras per la televisió i Jordi Borda per Catalunya Ràdio. Tots dos aguantarien interinament la direcció d’ambdós mitjans fins la incorporació dels que guanyessin el concurs. Ara aquesta possibilitat s’esvaeix i ha guanyat pes l’opció d’esperar a celebrar el concurs i fer un “relleu més tranquil” i més d’acord amb el pla estratègic de la Corporació que ha d’implementar el nou consell de govern.

De fet, el nomenament de la direcció dels tres mitjans implica també la substitució dels càrrecs adjunts i inferiors de la màxima confiança dels comandaments com els caps d’informatius, cap de programes o caps de continguts. El nou consell de govern que presideix Rosa Romà, a proposta d’ERC, també vol bellugar peces en el comitè de direcció, és a dir, la part executiva d’alta direcció de la corporació que gestiona estratègia, pressupost, recursos humans o l’assessoria jurídica. De moment, unes setmanes de coll per fer una transició més tranquil·la que no pas les negociacions d’aquests darrers dies.