Iu Forn, nou director de l’ACN després del pacte de Junts i ERC

Iu Forn serà el nou director de l’Agència Catalana de Notícies (ACN), segons ha aprovat aquest matí el consell d’administració de l’empresa pública, en substitució de Marc Colomer, nomenat el 2016. El relleu es produeix després de l’acord a què han arribat Junts i ERC, que mantenien diferències sobre com s’havia de materialitzar el nomenament.

El consell d’administració de l’ACN té el mandat caducat i ERC era partidària de renovar-lo abans de triar el nou director, però la falta de quòrum ha impedit el relleu. Colomer va accedir al càrrec fa sis anys a proposta d’ERC i ara Iu Forn agafa les regnes de l’ACN a proposta de Junts, que ha optat pel periodista després d’haver proposat altres noms que s’han descartat.

Renovar el consell, assignatura pendent

L’ACN –participada en un 70% per la Generalitat i en un 30% per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)– tindrà nou director a partir de dilluns i ara s’obre la negociació per renovar el consell d’administració, que també es preveu complicada perquè cada accionista ha de nomenar els seus representants.

El president del consell, Ignasi Genovès, ha destacat “l’àmplia i dilatada experiència” del nou director –que fins ara treballava a El Nacional– i ha agraït a Colomer la seva tasca al capdavant de l’ACN en els últims sis anys “en un entorn de dificultats, amb períodes de turbulències polítiques i dificultats financeres”.

Llarga trajectòria

Forn va començar la seva carrera periodística a Ràdio Cubelles a principis dels 80 i ha passat per diversos programes de ràdio a Cadena 13, Ràdio 4, RNE, Catalunya Ràdio, Catalunya Cultura, ComRàdio, Ona Catalana i RAC1. També ha exercit a diverses redaccions d’informatius i ha participat en tertúlies.

En premsa escrita, ha estat redactor i articulista a El Punt, l’Avui, l’Ara i El Nacional, on era responsable dels projectes audiovisuals. També ha participat en diversos programes de TVE, TV3, Euskal Telebista, La Xarxa i Betevé i ha escrit vuit llibres.