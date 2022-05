Canvi radical a TV3: novetats i incògnites de la pròxima temporada

TV3 es prepara per a una renovació total de cara a la nova temporada. La televisió pública catalana es troba en un panorama molt confús i ple d’incògnites: programes penjant d’un fil, propostes innovadores, cancel·lacions, canvi en els horaris, presentadors icònics que volen deixar el seu programa i d’altres que volen ocupar-ne encara més franges. S’espera un autèntic terratrèmol que pot deixar orfes espectadors fidels seguidors de determinats espais o presentadors, que veuran una autèntica revolució en la graella dels pròxims mesos.

Anem a pams. Per començar, cal destacar que si està passant tot això és en part per problemes pressupostaris. Tot i que també és una qüestió del criteri sobre la programació del nou Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), fa temps que la cadena pública de televisió catalana demana més pressupost, fins al punt que està pendent d’una subvenció de 50 milions d’euros que podria ajudar a mantenir els programes de producció externa que ara es troben en perill. I és que aquests són els principals perjudicats, ja que TV3 està en una situació desesperada en què hauria de renunciar a formats tan exitosos com l’Està Passant o el Polònia. El primer a caure serà el Faqs, com s’ha sabut aquesta setmana.

En aquesta situació, tampoc no hi ajuda que encara no s’hagi decidit qui serà el director, que tindrà a les seves mans una enorme patata calenta. Sembla evident que hi haurà ball de cadires i que potser han d’anunciar la cancel·lació d’algun altre programa d’èxit de la cadena. Aquest divendres, el director en funcions de TV3, Sígfrid Gras, ha dit que aquest estiu emetran el Tot es mou cada tarda sense informació política, ja que volen apostar per l’entreteniment: “Volem intentar canviar la línia d’aquesta cadena i treure la política dels programes, ja que cada vegada interessa menys”. La idea és que es parli de política principalment als informatius.

Ricard Ustrell es pot quedar amb la millor franja | TV3

‘Els Matins’ s’aboca a una remodelació completa

De moment no hi ha res decidit, encara que sí que podem confirmar una bomba: Els Matins canviarà radicalment amb la marxa de la Lídia Heredia després d’onze anys. La presentadora i editora del programa té clar que no continuarà. Vol canviar d’aires passi el que passi a finals de temporada, el que força la cadena a buscar-li un substitut o substituta ràpidament. En un principi es pensava que el seu segon, el Pere Bosch, era l’opció més factible i més senzilla. Ara bé, fonts de la cadena indiquen que s’ha descartat perquè no volen donar continuïtat al mític matinal sense la seva presentadora estrella. Cal una remodelació total: plató, presentador, format i estil nous.

Una opció que es plantegen? Eliminar el programa de la graella i allargar el Tot es mou de l’Helena Garcia Melero, que ara s’emetrà a la franja matinal i que podria tenir una primera part més informativa amb Agnès Marquès o Cristina Solias com a presentadores.

El que encara és una incògnita és què té pensat fer Lídia Heredia a partir d’ara. Podria fer-se un lloc a la ràdio, una idea que va instal·lar-se en la rumorologia arran de la seva fotografia amb Laura Rosel i Jordi Basté de fa quinze dies, tot i que se la van fer en un dinar molt divers de periodistes. Tampoc no ha negat que li agradaria tornar a marxar a l’estranger com a responsable d’una corresponsalia, una idea que ara agafa força i que també s’ha instal·lat en rumors difosos en comentaris en programes radiofònics.

Lídia Heredia abandonarà Els Matins | TV3

Cancel·len el ‘Faqs’ i s’inicia una batalla de productores

El que és segur és que el Faqs no s’emetrà la pròxima temporada, el que deixa un espai lliure que el Consell de Govern vol omplir amb un programa d’entreteniment. Aquesta idea quadra amb l’objectiu de la nova directiva, disposada a eliminar la política. Com sempre passa quan queda una vacant tan llaminera, s’hauria produït una batalla entre productores que en aquesta ocasió té dos finalistes: el Terrat, d’Andreu Buenafuente i ara dins de Mediapro, i la Manchester, de Ricard Ustrell.

Les negociacions no estan tancades ni molt menys, però de moment Ustrell és qui més probabilitats té de guanyar aquesta batalla. Apunten que TV3 hauria recuperat la idea de fer un programa setmanal amb ell, el que encara no estaria tancat… i encara menys que realment sigui dissabte. Amb les negociacions en una fase molt inicial, sorprèn que es doni tan per fet un programa que podrien emetre un altre dia.

El Faqs es cancel•la, però encara falten dies i moltes converses per poder donar per fet que aquest espai serà ocupat per Ricard Ustrell. El que sembla innegable, per això, és que aquesta seria una opció factible que encantaria a la cadena.

TV3 prescindirà del Faqs la nova temporada | TV3

El ‘Tot es mou’ i el ‘Planta Baixa’ s’intercanvien els horaris

Aquesta mateixa setmana una decisió inusual. TV3 ha decidit fer un moviment estratègic i intercanviar els horaris d’emissió del Planta Baixa i el Tot es mou, que passaran a ocupar la franja l’un de l’altre. Aquest moviment els forçarà a intentar adoptar els seus continguts a la nova audiència, ja que tenen un target totalment diferent. El programa d’Helena Garcia Melero apostarà per un format més fresc, amb menys tertúlies i més contingut d’actualitat. Per si aquest gir no fos prou enrevessat per als teleespectadors, també hauran d’acostumar-se a veure el Planta Baixa amb un altre presentador. Ricard Ustrell deixarà de ser la cara visible del programa i algunes fonts asseguren que podria ser Agnès Marquès la seva substituta.

TV3 tornarà després de l’estiu totalment irreconeixible. El que caldrà veure és si, amb tots aquests moviments, continuarà convencent l’audiència.