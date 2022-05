‘Eufòria’ escull els sis semifinalistes en una gala explosiva

La desena gala d’Eufòria ha tingut una expulsió bastant justa després d’un parell de gales amb un resultat controvertit. La Clàudia s’ha quedat a les portes de la semifinal després de triomfar en les actuacions que ha fet des que va convertir-se en la repescada fa unes setmanes, el que ha permès que els teleespectadors s’adonessin que no hauria d’haver estat expulsat en primer lloc tan aviat. Competir contra el Pedro era molt difícil, ja que parlem d’un dels concursants preferits dels teleespectadors i això es va traduir en el 73% dels vots que el van permetre quedar-s’hi una setmana més. Tots dos van desafinar en les seves actuacions, però ella no està al nivell del company.

El pròxim 17 de juny arribarà la gran final del concurs musical de TV3, que continua triomfant amb unes audiències de rècord. El nivell ha pujat moltíssim després de deu gales, en les que s’està veient una evolució dels concursants molt evident. La gala va començar amb un anunci: el guanyador d’aquesta primera edició cantarà un tema com a solista en el següent disc de La Marató. Això se suma al privilegi d’interpretar la cançó de l’estiu de la cadena amb el Miki Nuñez, a més a més del contracte discogràfic que li oferiran en acabar el programa. A més a més, el guanyador o guanyadora també cantarà en el concert multitudinari que oferiran tots els concursants el pròxim 16 de juliol al Palau Sant Jordi.

El jurat, sorprès amb l’alt nivell de les actuacions

Tornem a la gala d’aquest divendres, però. El primer en cantar va ser el Pedro, que com dèiem va acabar a la zona de perill perquè el Lildami no va voler perdonar els problemes d’afinació que va cometre en un inici d’actuació en el que se’l va veure molt insegur. Després va cantar la Mariona, que en aquesta ocasió gaudia d’una tranquil·litat extra en tenir la immunitat de la setmana passada. No podien nominar-la, però tampoc no ho haurien fet tenint en compte que va cantar perfectament i amb molta dolçor La plaça del diamant de Ramon Muntaner. Va reconèixer que mai no havia estat tan nerviosa, però.

La següent va ser la Clàudia, que tampoc no va estar molt encertada perquè va cometre molts errors d’afinació. La veu li tremolava, encara que realment va fer molt bé la coreografia i va agradar que no tingués por d’enfrontar-se a un repte tan difícil en el que va parodiar El diario de Bridget Jones amb el vestuari. L’Edu va interpretar El seu gran hit d’Els amics de les arts, un tema que va cantar disfressat d’extraterrestre per sorpresa d’un jurat que el va aplaudir moltíssim: “Agrades a la gent i fas bé les coses. Això és senyal d’èxit perquè, a més a més, tens una presència a l’escenari que és magnètica”.

La Nuria va cantar Suerte de Shakira, una cançó que no és gens del seu estil però que la de la Garrotxa va defensar molt i molt bé. Va aconseguir fer el tema seu i això va tenir recompensa. Per la seva banda, la Scorpio va mostrar la seva cara més rebel amb un Abcdefu de Gayle que va fer genial: “Has estat espectacular i el final ha estat apoteòsic”, li va dir un jurat molt sorprès. La seva actuació va ajudar-la a convertir-se en la primera preferida de la nit, un lloc que li acabaria prenent el Triquell.

Torna la Scorpio més urbana i rebel! Canta “Abcdefu”, de Gayle#EufòriaTV3https://t.co/0XtihilHmx — Eufòria (@EuforiaTV3) May 27, 2022

El Triquell, el favorit de la nit

Finalment, el Triquell va sortir a menjar-se l’escenari amb Tobogan de Zoo. Els professors van tornar a escollir un tema 100% adient per a ell, el que li posava les coses més fàcils. Va clavar l’actuació amb una posada en escena divertida i el jurat no ho va dubtar, tot convertint-lo en el preferit de la nit: “Has fet moure tot TV3 i et volem felicitar”.

Triquell cantant "Tobogan": una actuació amb missatge que ha fet tremolar tot TV3. El jurat hi ha estat d'acord: favorit de la nit! Ha estat també el vostre preferit? #EufòriaTV3 pic.twitter.com/kYYqZfSv1M — TV3.cat (@tv3cat) May 27, 2022

Amb l’expulsió de la Clàudia, el programa ja coneix els noms dels sis semifinalistes: el Pedro, la Mariona, la Núria, el Triquell, la Scorpio i l’Edu. Tots ells lluitaran per un lloc a la gran final del pròxim 17 de juny, en la que es coronarà el primer guanyador d’Eufòria