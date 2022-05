La Mariona i el Triquell, protagonistes de la classe terapèutica d’Eufòria

Eufòria es prepara per a la gala 10, un moment que esdevindrà clau per conèixer el nom del segon semifinalista del concurs musical líder de TV3. Cal veure com evoluciona i qui abandona el vaixell a les portes d’aquesta fase final del programa. Els nois estan centrats en els temes que els han assignat aquesta setmana, els que practiquen en unes classes de les que hem pogut veure un petit tastet gràcies al Tot es mou. La Mariona és qui més fàcil ho tindrà, tenint en compte que no podrà ser nominada faci el que faci perquè en l’última gala va ser la preferida i, amb això, va guanyar el privilegi de ser immune. Com sembla lògic, això li treu un pes de sobre i li permetrà lluir-se més sense tanta pressió a sobre.

La Mariona i el Triquell, protagonistes de les classes de la Carol Rovira

Com està vivint aquesta setmana tan diferent? Li ha explicat a la Carol Rovira, la professora d’interpretació: “Estic molt contenta, la veritat. Em vaig trobar molt còmoda en la cadira de preferida, és clar. És increïble! Més que res perquè també s’agraeix una mica de tranquil·litat psicològicament parlant. I ho agraeixo més ara que tinc exàmens… La pressió que tenia a Eufòria, aquesta setmana l’he traslladat a la Universitat”. Cal recordar que la Mariona és l’única que manté els estudis universitaris mentre participa a Eufòria, el que no és gens fàcil de compaginar. Li ha tocat interpretar Mirall trencat de Ramón Muntaner, així que podrà lluir la seva veu.

La Mariona, contenta en la setmana més tranquil·la a Eufòria | TV3

També hem pogut veure la classe de la Carol amb el Triquell, que aquesta setmana el veurem a damunt de l’escenari amb una cançó tan reivindicativa com Tobogan de Zoo. Per tal que es prepari bé l’actuació, la coach li va demanar que fes un exercici en el que havia de posar-se a la pell de diferents personatges del món capitalista que, en un moment contret, decideixen rebel·lar-se contra l’elitisme. L’hem vist adaptar la cançó a la figura de jardiner, de guardaespatlles, de Chihuahua… Unes classes terapèutiques que acaben traient les cares més divertides dels concursants.

El Triquell, a la classe amb la Carol Rovira | TV3

Bogeria per poder comprar les entrades del concert d’Eufòria al Palau Sant Jordi

També va ser a la gala anterior, la de divendres passat, quan la Marta Torné i el Miki Nuñez treien a la llum que la cadena havia decidit organitzar un concert amb els concursants d’Eufòria en el Palau Sant Jordi. El pròxim 16 de juliol els veurem tots junts interpretant algunes de les cançons del programa davant de milers d’espectadors, que han embogit per poder comprar les entrades abans que s’esgotessin. L’èxit de venda ha estat tan espectacular, que l’organització s’ha vist forçada a ampliar-ne l’aforament per tal que poguessin continuar comprant tiquets. En poc més de 24 hores, han aconseguit vendre-les pràcticament totes.

Aquesta és una tàctica que també van fer servir a programes d’aquest estil com l’exitós Operación Triunfo de TVE, que en edicions anteriors també ha ofert un concert amb tots els concursants d’aquella edició. És probable que, en cas que aquesta idea realment triomfi tant com sembla, es facin més concerts i qui sap si tota una gira. De moment, des de TV3 continua promocionant-se la venda d’entrades per a aquesta actuació èpica que reunirà alguns dels fans més fidels del concurs musical de TV3 que està batent tots els rècords d’audiència i de repercussió mediàtica a la xarxa. Mai no s’haurien imaginat que Eufòria aconseguiria un èxit així, però queda clar que la idea ha triomfat i que hauran d’anar pensant en una segona edició que enganxi encara més aquesta.