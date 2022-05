Primera semifinalista a ‘Eufòria’ després d’una gala plena de sorpreses

Eufòria ha tornat a captivar els catalans amb una gala plena d’emocions, coreografies espectaculars i moltes sorpreses. El concurs estrella de TV3 no va poder començar de millor manera i Marta Torné i Miki Núñez van llençar la primera bomba de la nit: els 16 concursants del programa faran un concert al Palau Sant Jordi el pròxim 16 de juliol. Després de recuperar-se del xoc, els concursants van haver de donar el millor de si mateixos en una gala especial. El guanyador s’assegurava la immunitat per la següent setmana i, de retruc, es convertia en el primer semifinalista del concurs.

La primera a pujar a l’escenari va ser la Scorpio, que es va divertir interpretant Bang Bang, de Jessie J, Ariana Grande i Nicki Minaj. Tot seguit li va tocar el torn a la Clàudia, a qui sembla que la repesca ha donat un altre aire i va enamorar el públic i el jurat amb Hold my hand, de Lady Gaga. De fet, la seva actuació li va valdre ser la primer a seure a la cadira del favorit. El Joan, amb Sé que lluitaràs, una adpatació de World, hold on, de Kate Ryan, i l’Edu, que va interpretar Bad habits, d’Ed Sheeran, va ser els següents a posar-se a prova.

La primera semifinalista d’Eufòria

En Triquell va defensar amb solvència Al vent, de Raimon, mentre que la Núria va Tu pots canviar-ho tot (has de viure), una adaptació de What a feeling, de la pel·lícula Flashdance. El Pedro més sensual va cantar Hentai, de Rosalía. Però la gran actuació de la nit va tenir un nom propi: Mariona. És una de les favorites per guanyar el concurs i amb el Crazy in love, de Beyoncé, va tenir l’oportunitat de lluir-se amb un ball espectacular. El jurat no va tenir dubtes i la va enviar directament a la cadira del favorit, convertint-se així en la primera semifinalista d’Eufòria.

L’altre moment emocionant de la nit el van protagonitzar l’Edu i el Joan, els dos escollits pel jurat per anar a la zona de perill. Tot i que el Jordi Cubino va fer servir el VAR per afegir-hi en Pedro, el neguit li va durar poc i va ser amnistiat. L’Edu i el Joan es van enfrontar al vot de l’audiència, que en aquesta ocasió no va tenir dubte: el 75% van optar per salvar l’Edu. No hi havia debat possible, com sí que va passar la setmana passada amb la controvertida expulsió de l’Estela, que ha creat molt enrenou.

Concert d’Eufòria al Sant Jordi

El concert d’Eufòria serà el dissabte 16 de juliol a les 21.00 hores. Els fan eufòrics del concurs ja us podeu guardar-se la data i estar ben atentes perquè les entrades es posen a la venda el pròxim dimarts 24 de maig a les 12.00 del migdia i podrien volar. A la pàgina oficial del programa hi podreu trobar tota la informació per adquirir-les, però us avancem que TV3 ofereix la possibilitat de registrar per tenir accés anticipat a les entrades si us registreu al seu web. Us enviaran un correu dues hores abans de l’inici de la venda d’entrades perquè no us en quedeu sense!

Segons han explicat els organitzadors del programa, l’actuació al Sant Jordi comptarà amb la presència de tots els concursants que ha participat a Eufòria, que oferiran un gran espectacle interpretant les millors cançons que s’han sentit al llarg de les diferents gales. TV3 ha assegurat que la posada en escena serà “espectacular” i tindrà el “segell propi” del concurs. A més hi haurà “alguna sorpresa memorable”. Us atreviu a endevinar què pot ser?