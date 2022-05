‘Eufòria’ presenta una novetat que enfrontarà encara més els concursants

Eufòria continua presentant novetats per tal de mantenir l’interès dels teleespectadors. Ara que han aconseguit generar el desitjat fenomen fan, TV3 vol aprofitar-ho i és per això que la gala d’aquesta nit serà una mica diferent. Els concursants hauran d’interpretar uns temes que els posen davant d’uns reptes concrets, el que sempre agrada perquè els força a superar-se dia rere dia. Tots ells s’esforcen al màxim amb l’objectiu de poder ocupar la cadira de preferit, la que els permet passar al següent programa sense haver d’enfrontar-se a les valoracions -i possibles nominacions- del VAR musical.

A partir d’ara, el preferit tindrà un altre benefici: gaudir d’immunitat extra durant dues gales. I què vol dir això? Bàsicament, que el millor d’aquesta nit es convertirà en el primer semifinalista del programa. No podrà ser enviat a la zona de perill en aquesta gala i tampoc en la desena, en la que cantarà només com a exhibició. La primera semifinal tindrà lloc el 3 de juny, la que comptarà amb només sis concursants. El preferit d’avui guanyarà una plaça per a aquest programa automàticament, per la qual cosa s’espera que hi hagi molta competència.

Amb les semifinals a l’horitzó, Eufòria adquireix un to una mica més competitiu per posar emoció als darrers programes. El nivell ha pujat molt i també ho farà l’exigència del jurat, així com del director musical del programa: “El seguiment dels cors serà encara més estricte i tothom haurà d’estar perfecte en aquest aspecte si vol evitar ser nominat”.

El Pedro, un dels preferits d’Eufòria | TV3

El repartiment de cançons d’aquesta setmana posa a prova els concursants

El Triquell va ser el preferit de la setmana passada, el que intentarà tornar a aconseguir per poder gaudir de la tan desitjada immunitat. No ho tindrà fàcil, per això, ja que s’enfronta a un repte majúscul en haver d’interpretar un clàssic català molt intens, Al vent de Raimon. Li han dit que creuen que la podrà defensar molt bé perquè consideren que és un artista d’essència i amb arrels profundes: “Compartiu el purisme en l’essència a l’hora de fer les coses”. El jove ha reconegut que coneix la cançó i que, de fet, li recorda al seu avi perquè era fan del cantant. No les té totes, però, ja que té por d’interpretar un tema català tan conegut perquè les dues darreres que ho han fet, han acabat a la zona de perill.

La Núria interpretarà l’adaptació al català de What a feeling de Flashdance, un èxit cinematogràfic. A l’escenari l’acompanyarà un ballarí de ballet molt reconegut internacionalment, el que ha motivat molt la de la Garrotxa. Un altre gran repte? El de la Mariona, que s’enfrontarà al seu primer gran número ballat de la mà de Beyoncé. Una de les apostes més curioses serà la del Pedro, que haurà de cantar el hit de Rosalía Hentai.

L’Edu, per la seva banda, haurà de cantar un tema que ja va escollir en els càstings: Bad habits d’Ed Sheeran. I l’altra repescada? La Clàudia tindrà un gran repte vocal per endavant, ja que volen que canti la nova cançó de Lady Gaga Hold my hand. El Joan haurà de ballar amb l’adaptació al català de World, hold on de Kate Ryan. I, finalment, la Scorpio defensarà Bang Bang de Jessie J., Ariana Grande i Nicki Minaj.

La Scorpio, contenta en conèixer la cançó de divendres | TV3

Eufòria, líder d’audiència cada divendres

El concurs musical de TV3 continua amb uns resultats espectaculars, tot mantenint el lideratge divendres rere divendres. La vuitena gala va fer una quota del 19,3% i 326.000 espectadors, el que es va apropar molt al rècord de l’1 d’abril, quan van tocar sostre amb una quota del 19,5% i 363.000 espectadors.