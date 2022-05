Les millors cançons d’Eufòria: homenatge a les àvies i Triquell favorit

La gala d’Eufòria d’aquest divendres ha enfurismat els fans del programa de TV3. La gran majoria ha manifestat la seva indignació a la xarxa per l’expulsió injusta de l’Estela, una de les grans preferides d’aquesta primera edició ja des del càsting. El jurat la va enviar a la zona de perill en considerar que no havia transmès prou, tot i aplaudir que hagués fet una interpretació vocal “de 10”. Hi ha molts teleespectadors que han deixat clar que no tornaran a veure el programa perquè veuen clar que tenen uns concursants preferits i que no dubten en fer fora d’altres amb una veu clarament millor.

A més a més de la controvertida decisió, que recordem que en principi la prenen els teleespectadors des de casa, la gala va donar molt de si. Amb les emocions a flor de pell, els concursants tornaven a la mecànica habitual després de la repesca de la setmana passada. La primera actuació la feia el Joan, que deixava tothom bocabadat en interpretar la seva cançó amb uns patins sobre rodes. Era molt complicat el que acabava de fer, però el jurat el va nominar perquè no van perdonar que no vocalitzés prou en algunes parts de la cançó. Poc després, serien els coaches qui el salvarien com a premi a la feinada que havia fet al llarg de la setmana.

El Joan, amb patins sobre rodes | TV3

El Triquell convenç el jurat amb la seva millor actuació

L’actuació més emocionant la va protagonitzar el Pedro. Havia de cantar Falling de Harry Styles, la que li servia per obrir-se en canal i reconèixer que era una cançó molt especial per a ell: “He estat creient durant molts anys, fins que vaig sortir de l’armari i vaig trencar amb l’església. Per mi va ser un trauma, però espero que serveixi d’exemple i que la gent s’estimi tal com és. Hem de viure la vida, que és molt curta”. Totalment despullat emocionalment a sobre de l’escenari, va convèncer un jurat que es va emocionar i el va convertir en el primer favorit de la nit.

Després era la Mariona qui triomfava amb l’adaptació al català de la popular I will survive de Gloria Gaynor. La posada en escena era espectacular, així com la coreografia. La jove no és de ballar molt, el que es va notar: “Has estat molt pendent de la coreografia i afegiria que ha semblat que et senties una mica ridícula mentre ballaves. No has de tenir vergonya i has de seguir endavant”, li deien els membres del jurat.

Després arribava el Triquell, un dels preferits del jurat. Aquesta setmana estava content perquè li han escollit un tema totalment del seu estil en el que ha pogut lluir-se fins al punt d’acabar sent el favorit de la nit. Amb Enemy d’Imagine Dragons, mostrava la seva millor versió i els membres del jurat ho han destacat: “Ho has fet increïble. Hem vist una de les cançons més complicades i em trec el barret perquè ha estat espectacular. Ha estat una de les millors actuacions del programa a nivell d’execució”.

🎤 El memorable rap interpretat pel Triquell, “Enemy”, d’Imagine Dragons, li ha valgut el nou lloc de favorit a la gala 8 d'"Eufòria"! 🔥 #EufòriaTV3https://t.co/tuR8cGIOWS pic.twitter.com/9u1y9UaujP — TV3.cat (@tv3cat) May 13, 2022

L’Edu dedica la cançó a l’àvia en un moment molt emotiu

Una de les actuacions més esperades era la de la Scorpio, que tenia el repte d’interpretar l’Ay, mamá de la Rigoberta Bandini. Al seu darrere s’anaven mostrant fotografies de teleespectadors de TV3 mentre donaven el pit als fills, un moment molt tendre que va venir acompanyat d’una molt bona interpretació de la cantant: “Has estat espectacular i ho has fet molt bé”. L’Edu, per la seva banda, tornava al programa després de la repesca amb un tema que feia plorar els membres del jurat. Havia d’interpretar una cançó de Sopa de Cabra que li donava ales per cantar al costat de la seva àvia, present entre el públic. Va aconseguir emocionar tothom, el que feia que aconseguís el vot positiu dels tres membres del jurat.

L’Edu canta a l’àvia en directe | TV3

Finalment, la Núria va posar la cirereta de la nit amb un My head & my heart que treia a la llum la seva vena de Dominatrix. Va dominar l’escenari totalment i va deixar la gent amb la boca oberta, però el jurat continuava meravellat amb el Triquell i no va fer-la favorita de la nit malgrat la insistència del públic present a plató.