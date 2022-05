La Scorpio més maternal i reptes majúsculs en la gala més intensa d’Eufòria

TV3 emet aquesta nit la vuitena gala d’Eufòria, el bombonet d’aquesta temporada televisiva. Confiaven que triomfés entre els més joves, però mai no s’haurien imaginat que acabaria convertint-se en un dels fenòmens més potents dels últims anys. La setmana passada van emetre un programa especial de repesca precisament per continuar estirant el xiclet, ja que van acabar recuperant dos dels eliminats: l’Edu i la Clàudia. Mentrestant, els finalistes convivien per primera vegada en una estada a una casa de colònies que ha deixat moments molt comentats. I avui, tornen a posar a prova els nou concursants de ple dret.

La Scorpio s’enfronta a l’Ay, mamá de Rigoberta Bandini

Així ho demostra el repartiment de temes que acaben de fer públic. Què cantarà cadascú en aquesta gala? Queda clar que la gran protagonista de la nit serà la Scorpio. Han escollit per a ella una de les cançons més escoltades i comentades d’aquest 2022, l’Ay, mamá de Rigoberta Bandini. Convertida en himne feminista des de la seva popularització al Benidorm Fest, ara la barcelonina de 20 anys la interpretarà en una de les posades en escena més especials. Com serà? La producció del programa vol que sigui una actuació molt emotiva, així que han demanat a les teleespectadores de TV3 que enviessin fotografies en les que se les veiés donar el pit als seus nadons. L’objectiu és emetre un mural darrere de la Scorpio mentre canti per aportar un toc real i maternal al xou.

La Scorpio rep un encàrrec complicat | TV3

Un repertori ple de reptes per als concursants d’Eufòria

Aquesta setmana es recupera la dinàmica d’eliminacions i un concursant haurà d’abandonar el programa. Cada vegada és més difícil escollir qui es mereix abandonar el programa i, encara més, quan tots superen els reptes que els proposen. El repertori promet una gala molt disputada. La favorita de l’última gala va ser la Mariona, que haurà de recuperar la seva cara més explosiva per defensar l’adaptació al català del clàssic de Gloria Gaynor, I will survive. Ella que destaca en les cançons lentes i romàntiques, haurà de moure’s i fer moure els teleespectadors de casa. L’Edu, en canvi, haurà de tornar a mostrar la seva vessant intimista amb El far del sud de Sopa de Cabra.

L’altre repescada, la Clàudia, va sorprendre els membres del jurat i els espectadors amb una interpretació brutal que va fer que aconseguís el tiquet. Aquesta setmana haurà de demostrar que no va ser sort, sinó que encara té molt més a oferir. El seu repte? Interpretar Ironic d’Alanis Morissete. La Núria, per la seva banda, intentarà oblidar la nominació de l’última gala amb la seva actuació més sensual de la mà de My head & my heart d’Ava Max. Li han deixat clar que en aquesta cançó volen veure la Núria “més passional, Dominatrix i diablessa”.

Núria, una de les concursants preferides d’Eufòria | TV3

A l’Estela tampoc no li volen posar les coses fàcils. En el seu cas, la carnissera interpretarà per primera vegada un tema en català. De quina es tracta? De l’èxit Ara que tinc vint anys de Joan Manel Serrat. El Joan tornarà a fer ballar tothom amb Disco Inferno de The Trammps, un èxit dels 80 que intentarà fer seva.

Els dos més contents amb el repartiment de temes són el Triquell i el Pedro. Tots dos tindran una cançó del seu estil, el que desitjaven després d’un temps sense. El Triquell cantarà Enemy d’Imagine Dragons, en la que podrà lluir-se. I el Pedro, per la seva banda, tornarà a les balades de la mà de Falling de Harry Styles en la que volen recrear una església en una posada en escena molt treballada