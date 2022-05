Marc Clotet anuncia sorpreses a ‘Eufòria’: “Tot es complicarà encara més”

Marc Clotet és un dels membres del jurat d’Eufòria més estimat. L’actor català és el més tranquil de tots tres, un tros de pa que intenta animar els concursants sempre que pot amb valoracions positives i constructives. El programa musical de TV3 està triomfant com ningú no s’esperava, el que li dona ales per reconèixer obertament que està en xoc per la gran repercussió que està tenint el concurs. N’ha parlat al Tot es mou, en una entrevista en la que opina sobre la decisió de la cadena de repescar dos concursants per estirar el xiclet d’aquest gran èxit.

“Tots érem conscients des del principi que faríem una cosa molt bonica, ja que l’energia ho transmetia així. Ara bé, no ens esperàvem una rebuda tan familiar com la que estem tenint. M’escriu gent que va estudiar amb mi a la Universitat que té nens petits i m’agraeixen que haguem aconseguit que tornin a seure tots davant de la televisió. Això és meravellós. La gent està acostumada a veure-ho tot en streaming i ara tornen a tenir una cita que reuneix la família en un moment concret de la setmana. Hem d’estar molt contents de tot el que s’ha generat i dels valors que transmet el programa, també de les noves generacions que pugen amb molt de talent”, explica.

El Marc mai no havia fet de jurat d’un concurs, però va acceptar encantat la proposta: “Els reptes m’agraden i no vaig dubtar-ho. A més a més, jo tenia certa experiència perquè fa més de 15 anys que ofereixo cursos per parlar bé en públic a professionals de la indústria farmacèutica. En aquestes classes sempre em fixo en la postura corporal i en què transmeten, que és una mica el que faig ara a Eufòria. El més important és com envien el missatge, no val només cantar bé. S’ha de transmetre des del cor i aquesta és la meva funció, intentar que aquesta faceta interpretativa transmeti”.

Marc Clotet opina sobre Eufòria | TV3

Marc Clotet i la resta del jurat d’Eufòria, 100% lliure per dir la seva

El nivell està pujant i cada vegada és més difícil decidir quin dels concursants finalistes ha d’estar a la zona de perill: “Hi ha actuacions impecables, però sempre hi ha alguna cosa a dir i també els hem de comparar amb els altres perquè el nivell és tan alt, que has de valorar altres coses. És molt subjectiu, ja que per mi una de les coses més importants és que l’actitud sorprengui i sigui més interessant. El que passa és que sap greu criticar-los perquè nosaltres sabem el poc temps que han tingut per preparar-se la cançó. En quatre dies se l’han de memoritzar la lletra, aprendre’s la coreografia, practicar les segones veus… A partir d’ara tot es complicarà encara més“.

Un dels dubtes que genera el seu paper és si és realment sincer o si la direcció del programa els ha donat alguna instrucció prèvia. En Marc Clotet ho deixa clar: “Com a jurat som 100% lliures, et juro que no tenim guió. Podem fer i dir el que vulguem segons el que vulguem. Entre nosaltres tampoc no ho parlem, cadascú diu el que pensa sense rebre cap indicació. Llibertat absoluta, el que alhora fa que tinguis pressió perquè saps que una decisió teva pot canviar-ho tot. Ens tranquil·litza que el públic sigui qui té l’última paraula”.

aaaa

▶ "Tots érem conscients que estàvem fent una cosa molt bonica però no esperàvem aquesta resposta, i sobretot aquesta resposta familiar." @Marc_Clotet, actor i jurat d'@EuforiaTV3#TotEsMouTV3 #EufòriaTV3 https://t.co/HsvMW5K18W — Tot es mou (@totesmoutv3) May 9, 2022

Eufòria continua amb nou aspirants a endur-se el premi, un contracte discogràfic i la col·laboració amb Miki Nuñez per interpretar la cançó de l’estiu de TV3. Encara queda un mes per conèixer qui serà el primer guanyador d’Eufòria, un programa musical que és molt probable que tingui segona edició tenint en compte com està triomfant.