‘Eufòria’ continua imbatible: rècord històric de participació i sorpresa final

Eufòria arrasa entre joves i adults sense distinció. Per això no és estrany que aquest divendres hagi batut el rècord de participació de tota la història de TV3. Més de 140.000 persones van participar en la gala de repesca votant per decidir els dos participants que tornarien a incorporar-se al concurs. En un punt de la nit l’aplicació per votar es va col·lapsar. Aquest col·lapse no es deu només al rècord de participació, sinó també a les xifres d’audiència d’aquest exitós programa que TV3 emet cada divendres. Més de 300.000 persones van triar TV3 aquest divendres a la nit, el que suposa una quota del 18,5%.

La gala d’ahir era molt esperada per tots els fans del programa, perquè suposava la repesca de dos concursants ja eliminats. Les expectatives, per tant, eren molt altes i el programa no va defraudar. Els nou concursants eliminats fins ara van tenir l’oportunitat de reincorporar-se al talent show. Així, la Clàudia, l’Edu, l’Estela, el Joan, la Mariona, la Núria, el Pedro, la Scorpio i el Triquell van tenir l’oportunitat de tornar al concurs. Finalment van ser l’Edu amb el 44% dels vots i la Clàudia amb el 25% els qui es van endur la victòria i tornen a competir per endur-se el premi del programa.

L’Edu durant la seva actuació a la gala de repesca / TV3

Els protagonistes de la nit i el premi al qual opten

Qui guanyi Eufòria s’endurà dos premis: per una banda, accedir a un contracte discogràfic per començar la seva carrera i, per l’altra, gravar la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio amb Miki Núñez, un dels presentadors del programa juntament amb Marta Torné.

La Clàudia, l’Edu, l’Estela, el Joan, la Mariona, la Núria, el Pedro, la Scorpio i el Triquell, els nou concursants que van ser eliminats durant les anteriors gales van intentar tornar al programa amb temes en solitari i acompanyats per alguns dels concursants que continuen vius al concurs, que els van fer les segones veus. El jurat i el VAR musical no tenien cap tipus de poder en la gala d’ahir, pel que la decisió final la va prendre el públic, que es va decidir per l’Edu i la Clàudia.

Sorpresa final per tancar una gala molt emocionant

Un cop es van emetre totes les actuacions, els teleespectadors es van llençar a votar per triar els seus guanyadors. Primerament es va eliminar els sis exconcursants amb menys vots. Els tres més votats van passar a la segona volta i posteriorment el públic va tornar a votar per escollir els guanyadors finals de la repesca. En principi havia d’haver-hi un únic guanyador, però la direcció del programa va decidir finalment que fossin dos els escollits per tornar. Aquesta sorpresa va deixar el públic i els concursants bocabadats.

El guanyador de la nit va ser l’Edu, l’últim expulsat del programa, que va ser nominat després de reconèixer públicament que s’havia quedat en blanc a mitja actuació. El jurat ni tan sols se n’havia adonat, però li va fer pagar car. Ara, però, torna al concurs amb un 44% dels vots i tindrà una nova oportunitat per no quedar-se en blanc i alçar-se amb la victòria final.