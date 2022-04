L’Edu d’Eufòria, expulsat després de quedar-se en blanc a mitja actuació

Eufòria ha tornat a superar-se. La gala d’aquest divendres ha mostrat una qualitat molt superior a la resta, amb els concursants demostrant una evolució increïble en actuacions molt potents. Aquesta era la primera gala en directe, el que generava petits nervis en els vuit aspirants a convertir-se en el primer guanyador del concurs musical de TV3. A més a més, l’audiència va poder votar des de casa per primer cop i això es va traduir en 60.000 vots. El VAR musical va aplaudir l’espectacle que van oferir i per aquest motiu va decidir no nominar ningú, un privilegi que demostra que estan contents amb el nivell que van mostrar. Com era d’esperar, però, també va haver-hi drama.

L’expulsat d’aquesta setmana és l’Edu

L’Edu tenia davant un repte molt complicat, Diamants d’Els Catarres. La cançó era complicada vocalment i l’obligava a fer uns aguts que l’obligaven a no perdre la concentració en cap moment per no desafinar. A més a més, tenia una coreografia amb molts passos que tampoc no l’ajudaven. Tot això va generar un combo fatal que es van sumar amb els nervis de l’actuació en directe, el que va fer que es quedés en blanc enmig de l’actuació. El noi va demostrar tenir tables i va aconseguir que no es notés en absolut, però va voler ser honest i reconèixer-lo quan van començar a valorar-lo.

Va tenir problemes de vocalització, d’afinació i de concentració… amb la qual cosa el jurat no va tenir més remei que nominar-lo. Fins ara era un dels concursants que més agradaven sobretot gràcies a la seva simpatia i energia, però va tenir la mala sort d’estar a la zona de perill amb la Núria i els teleespectadors van decidir salvar-la a ella. Així doncs, l’Edu passa a formar part del grup de concursants expulsats d’aquesta primera edició.

Com bé a dit el @Marc_Clotet, l’@eduestevemusic és un animal d’escenari. Té una cosa que el diferència i el fa especial, i és que transmet un bon rotllo i un sentiment únic.



I que algú sàpiga fer invisible, a ulls del públic, un error… diu molt del seu talent. | #EufòriaTV3 pic.twitter.com/v7wTT3d64R — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) April 29, 2022

Crítiques a la nominació de la Núria

La setmana passada, tothom va indignar-se amb l’expulsió inesperada del Chung-Man. Doncs bé, ara ha estat una nominació injusta el que ha generat molta ràbia entre els espectadors. Els culpables? L’Elena Gadel i el Marc Clotet, que enviaven la Núria a la zona de perill després d’una actuació que havia posat els pèls de punta. A Twitter van esbroncar-los de valent, ja que la de Banyoles és una de les grans preferides gràcies a una veu i una tècnica vocal molt superior a la dels companys. La van acusar de no interpretar bé el Què volen aquesta gent? de Maria del Mar Bonet, de fer-la massa monòtona. La resposta del Lildami, l’altre membre del jurat? “A mi no em sembla nominable i per mi és un sí”.

QUE ALGU MEXOLIQUI PERQUE LA NURIA ESTA NOMINADA #euforiatv3 — berta 🌈🌻 (@lagirasols) April 29, 2022

Hi ha gent que no està nominada que, molt objectivament, ho fa molt pitjor que la Núria. #EufòriaTV3 — Miquel Strubell fill (@miquelstrubell) April 29, 2022

QUE COÑ* ESTÁ PASANDO CON EL JURADO DE #euforiatv3 PERO COMO ESTÁN VALORANDO TAN MAL — Lauraa (@lauracapdevila_) April 29, 2022

Primer i ultim cop que miró Euforia, pero com nominen maremeva q fa la Nuria allá? #euforiatv3 — clau (@clauuuuuuuuux) April 29, 2022

La Mariona és la clara preferida d’Eufòria

L’actuació més aplaudida de la nit va ser la de la Mariona, que acabava el programa en la cadira del preferit gràcies a una interpretació estel·lar de Me cuesta tanto olvidarte de Mecano. La jove catalana va aconseguir transmetre la seva emoció a la resta de companys, tot provocant que l’Edu deixés anar un parell de llàgrimes. Els membres del jurat la posaven pels núvols i, per unanimitat, la col·locaven com a gran preferida del programa. A Twitter, el comentari va ser unànime: “Si la Mariona no guanya aquesta edició, és que el món no té sentit”.

Si Mariona no gana esta edición es que el mundo no tiene sentido #CarolRoviraEuforia8 #euforiatv3 — sam (@lexaswife) April 29, 2022

Lo de Mariona es superior. Lo que transmite en cada gala es increíble. ✨#eufòriatv3 — Gabriela ♡ (@MoonCarolain_) April 29, 2022

El vestit de l’Estela no agrada

Com a nota curiosa de la nit, destaca el vestit que van posar a l’Estela. L’equip de vestuari no ha estat molt encertat en escollir un look que han titllat de “massa exagerat”. Això no ha impedit, però, que la cantant triomfés gràcies a una de les seves millors actuacions. Va interpretar The Winner Takes It All d’ABBA, una balada que va saber portar al seu terreny. El jurat va col·locar-la a la cadira de favorita després d’unes valoracions que van emocionar-la: “Tens veu de cantant professional i la teva execució ha estat perfecte. És un sí enorme“.

La carnissera ha estat notícia aquesta setmana arran de la publicació d’un vídeo en el seu perfil d’Instagram, en el que denunciava l’allau de missatges d’odi que rep des que comencés el programa. Li diuen que està grassa i que la roba li queda malament, el que l’ha fet esclatar perquè considera que no ha de suportar aquests comentaris.

La Scorpio i el Triquell, enfrontats amb el jurat

La Scorpio i el Triquell van ser protagonistes del moment més tens de la nit. En els vídeos de repàs de la setmana, se’ls veia a ambdós criticant obertament les valoracions del jurat. Especialment ella deia clarament que, a partir de llavors, deixaria de fer cas al que li diguessin perquè considerava que no la tracten bé: “A mi no em valoren igual que a la resta”. El Marc Clotet li deia que considerava que havia de tenir una mica més d’humilitat, ja que realment la seva actitud contra ells va ser molt desagradable. Ella, però, continuava en la mateixa línia i els hi deia que creia que havia de fer-ho per ella mateixa. Poc després, era el Triquell qui li donava suport en deixar caure que creu que els membres del jurat tenen preferits. Una polèmica que sembla que continuarà les pròximes setmanes.