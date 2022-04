Els expulsats d’Eufòria treuen a la llum alguns dels secrets del programa

Eufòria emet la seva primera gala en directe aquesta nit, un moment molt esperat per als teleespectadors de TV3. Per primera vegada podran votar des de casa, el que permetrà conèixer realment quins són els preferits d’aquesta primera edició del concurs musical. Les audiències els acompanyen i és probable que tornin a fer rècord, sobretot perquè comencen a quedar pocs concursants i escollir qui és l’expulsat es posa cada vegada més difícil. Per tal de promocionar aquest programa, El matí de Catalunya Ràdio ha estrenat aquest matí una secció dedicada al programa.

Han comptat amb la presència dels exconcursants, el Chung-Man, la Clàudia, la Looa, la Llum, l’Alvert i Laura. També ha parlat la Marta Torné, que s’ha mostrat encantadora, i han comptat amb les trucades dels membres del jurat, el Marc Clotet, el Lildami i l’Elena Gadel. Deixen clar que tenen responsabilitat, però que intenten no fer mal. Els col·laboradors del programa manifestaven la seva indignació per l’expulsió del Chung-Man de la setmana passada, la que ell diu que entén encara que la presentadora reconeix que el Miki Nuñez i ella van plorar en saber que l’havien fet fora. Els exconcursants aplaudien l’energia que els aporta el públic present en plató, així com també han volgut agrair les valoracions que fan els membres del jurat perquè els ajuda a veure quins són els seus punts febles. Tots ells han coincidit en què està molt bé que no tinguin el membre del jurat dolent, ja que consideren que està antiquat criticar els concursants amb mala llet i crueltat.

Els expulsats deixen clar que no tenien cap mena d’expectativa amb el programa, el que ha acabat tenint una audiència increïble. Encara no es creuen que els aturin pel carrer perquè els coneixen, un canvi molt dràstic. Hi ha molts teleespectadors que els critiquen també, amb missatges cruels que poden arribar a afectar psicològicament. Intenten portar-ho el millor possible, però hi ha alguns que reconeixen haver-se eliminat l’app de Twitter per no haver d’enfrontar-se a aquest odi gratuït. Intenten quedar-se amb l’amor que els deixen els seguidors, tot sense creure-s’ho massa i poder relativitzar.

Deixen caure que a partir d’aquesta nit la cosa pot canviar, ja que el criteri a l’hora d’eliminar serà diferent i no es permetrà que el Chung-Man fos expulsat. La Marta diu que està fent campanya a veure que es pugui fer una repesca perquè els teleespectadors puguin decidir si volen que torni algú. El canvi d’escenografia i el vestuari s’haurà d’anar canviant molt més ràpidament ara en ser en directe, per la qual cosa aquesta nit suposarà una prova de foc. La Marta Torné té clar que poden necessitar més temps del previst inicialment, per la qual cosa haurà d’estar preparada per improvisar.

Com es pot votar des de casa l’expulsat d’Eufòria?

Tota Catalunya podrà decidir qui marxa i qui es queda. Com es podrà fer? A través de l’aplicació mòbil de TV3 es podrà votar fàcilment quin dels nominats vols que marxi del programa, d’igual manera que també es podrà fer a la pàgina web del programa. Per tal de facilitar la seva participació, l’emissió incorporarà un codi QR en pantalla que enllaçarà a la pàgina web d’Eufòria.

Les cançons de la gala d’aquesta nit

La cadena acaba de fer oficial la llista de cançons que interpretaran els concursants a la sisena gala. La gran innovació és que tots els concursants cantaran en solitari. I pel que fa als temes, tornarà a haver-hi reptes majúsculs. La Nuria, que va ser preferida la setmana passada, ara haurà d’enfrontar-se a un himne generacional com Què volen aquesta gent? de Maria del Mar Bonet. L’Edu haurà de deixar enrere l’energia que acostuma a mostrar a sobre de l’escenari i passarà a mostrar elegància amb Diamants d’Els Catarres. El Pedro farà el pas invers, obrint-se al ball com a líder d’una boy band amb Dynamite de BTS. El Joan, el Triquell i la Mariona ho tindran més fàcil perquè els han proposat algunes cançons dels seus respectius estils.

L’Estela intentarà provar sort en una de les seves assignatures pendents, la balada, la que interpretarà amb la icònica The winner takes it all d’ABBA. La carnissera ha estat notícia aquesta setmana per la denúncia que ha fet a través de la xarxa, en la que ha lamentat que l’omplin de missatges d’odi contra ella pel seu físic.