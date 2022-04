Drama a ‘Eufòria’: favoritismes, expulsió injusta i crítiques al vestuari

Només queden vuit finalistes i la cosa es complica. La gala d’Eufòria d’aquest divendres ha demostrat que els concursants agraden molt i que a partir d’ara tocarà drama amb cada eliminació. Les decisions del jurat no han estat gaire encertades i Twitter s’omplia ràpidament de crítiques cap a les seves valoracions. L’expulsió del Chung-Man, per exemple, no s’ha entès gens tenint en compte que amb All of me havia fet la seva millor interpretació. La conclusió de molts? Que comença a haver-hi un parell de favorits del programa als qui els perdonen massa errors. Sigui com sigui, van oferir molt espectacle amb coreografies increïbles i molt bones actuacions. El resultat? Una audiència aclaparadora: un 18,2% de share que els fa líders una setmana més. La millor notícia per a TV3, per això, és que tenen el target més jove completament captivat: amb un 25,1% de quota de pantalla en aquesta franja.

Molt bé #EufòriaTV3 anoche al elevarse hasta el 18.2% de share en el prime time de @tv3cat!



328.000 espectadores no se quisieron perder el programa y registra un gran 40.4% de fidelidad



Excelente 25.1% de share en el target de 13 a 24 años!

Crítiques a les decisions del jurat

El primer gran Eufòriadrama de l’edició ha arribat amb l’expulsió del Chung-Man. El cantant clavava totes les notes, amb uns aguts molt complexos, i aconseguia afinar a la perfecció un tema molt difícil. El seu repte era poder interpretar i emocionar el públic, el que va fer amb els teleespectadors… però no al jurat, que van criticar que hagués cantat amb els ulls tancats molta estona. El públic present a plató els escridassava per les seves crítiques, el que ja demostrava que no agradaria gaire la seva nominació. Tampoc a la xarxa ha agradat que ho fessin, perquè clarament no s’ho mereixia: “Chung-Man nominat quan ha clavat totes les notes i Edu salvat quan ha desafinat en una de les cançons més fàcils de la nit. Dissimuleu una mica” i “En Chung-Man marxa el dia que ho ha fet millor, però vaja…”. Alguns consideren, com dèiem, que comença a haver-hi favoritismes injustos: “Per què al Triquell només li posen temes del seu registre tota l’estona? Quin favoritisme, n’estic farta“.

Chung Man nominat clavant totes les notes i Edu salvat desafinant en una de les cançons més fàcils de la nit. Dissimuleu una mica

en Chung-man marxa el dia que ho ha fet millor, pro buenu tu

Perquè al Triquell nomes li posen temes del mateix registre tota l'estona quin favoritisme estic farta

T'he notat fora de to pero es un si?????????????? Que us passa???????

Masclisme a Eufòria?

En aquest sentit, tampoc no ha agradat començar a veure moltes diferències pel que fa al nivell d’exigència que imposen a les noies i als nois. Mentre que totes havien de treballar-se molt unes coreografies potents, als concursants homes els hi posen reptes molt més fàcils: “Noies, heu de caminar i córrer per tot el plató mentre balleu, canteu, afineu i no us ofegueu. Nois, a vosaltres no us mourem gaire, que prou tenir amb respirar. El dia que als nois els exigeixin el mateix, estaré contenta amb Eufòria“, reflexiona una teleespectadora.

Noies: heu de caminar/ córrer per tot el plató, ballar, cantar i afinar i no afegar-vos.



Nois: no els fem moure gaire, ja tenen prou en respirar.



El dia que als nois els exigeixen el mateix estaré més contenta amb #euforiatv3

Crítiques a vestuari

Tampoc no ha agradat gaire el vestuari d’aquesta gala, la que ha disfressat una mica tots els concursants. Clarament ho fan per cridar l’atenció, però potser s’han passat una mica. Això no ha passat desapercebut per l’audiència, que ha carregat contra ells per excedir-se en l’originalitat que demostren.

els de vestuari?! JAJAJAJ PROU

El programa arriba a moltes persones, el que fa que aconsegueixin molta audiència… i que, alhora, puguin rebre més crítiques. Deixant aquestes observacions de banda, però, el concurs musical continua triomfant i es prepara per a la següent fase. A partir de la setmana vinent, comencen les gales en directe amb les votacions del públic de casa. Caldrà veure com canvia la cosa ara que seran els teleespectadors els qui decideixin qui marxa i qui es queda.