La Scorpio d’Eufòria, crítica amb el jurat: “No em mereixia aquesta hòstia”

Aquesta nit no emetran una gala nova d’Eufòria, sinó un recull dels millors moments que s’hi han viscut fins ara. Serà divendres vinent quan tornarem a veure els concursants enfrontar-se per fer-se un lloc en la primera gala en directe amb els vots de la gent de casa, la que arribarà a TV3 el pròxim 29 d’abril. Per tal d’anar generant expectació, TV3 ha publicat un vídeo de la Scorpio en el que se la veu lamentant la nominació de la setmana passada. No està d’acord amb la valoració del jurat i així ho ha reconegut en la classe amb el Dani Anglès.

Cal recordar que la jove va interpretar The Edge of Glory, un tema molt potent de la Lady Gaga. Ella ho va donar tot amb una posada en escena brillant, la que creu que no van valorar el que va fer: “Va ser meravellós i jo estic superfeliç. Vaig sentir que no es va valorar el meu esforç, sobretot perquè era molt difícil aguantar vocalment amb tant de moviment. Considero que vaig estar bé i que no mereixia anar-me’n del programa després d’aquella actuació”. El coach li ha deixat clar que està d’acord i que per això ells la van salvar: “Va ser un numeràs, tot el que vas fer sense parar de cantar. Sostenir la veu i aguantant la coreografia era una barbaritat i pensava que et farien favorita, era per prémer el botó”.

A la Scorpio li comença a afectar veure’s tantes vegades a la zona de perill i ha decidit revelar-ho: “Jo he de dir el que penso, encara que la meva mare em recomanava que no digués que no estic d’acord. Considero que les coses s’han de dir… Aquesta ha estat una hòstia gran. Jo vaig cap a dalt, sóc forta i sempre miro endavant. Ara bé, m’han donat fort. Fa massa setmanes que els coaches em salveu i crec que no em mereixo passar per aquest tràngol. Sóc molt treballadora i sé que vosaltres ho veieu i per això em salveu. El jurat no ho veu, això? Només veuen que crido?”.

Fes clic a la foto per veure el vídeo | TV3

“Jo no puc deixar de ser el que sóc perquè a una persona no li agrado, al final li agrades al públic. Sóc conscient de quin públic vull tenir i vull ser una artista 360 i crec que ho estic demostrant. Em quedo amb això i, si me n’he d’anar, doncs ho faré per la porta gran i demostrant totes les coses que sóc capaç de fer”, ha deixat clar en aquesta petita entrevista.