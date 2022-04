‘Eufòria’ descansa per Setmana Santa i no s’emetrà fins al 22 d’abril

Els teleespectadors de TV3 estan entusiasmats amb Eufòria, un programa d’entreteniment que manté els més joves enganxats a la pantalla els divendres a la nit. S’ha convertit gairebé en un ritual, amb la família davant del televisor per intentar esbrinar quin serà el concursant eliminat aquella gala. Aquest divendres, però, Eufòria descansarà per Setmana Santa. No s’emetrà la cinquena gala, la que han passat a divendres 22 d’abril. Aquella serà l’última ja gravada, amb la vista posada en el primer programa en directe que arribarà el 29 d’abril.

Llavors divendres a la nit, què faran? Al seu lloc, TV3 emetrà un especial sobre el programa amb els millors moments i imatges inèdites del càsting. Les audiències estan sent excel·lents, sobretot entre la gent més jove que arriba a quotes per sobre del 40%. Per no deixar-los orfes aquest divendres, els ofereixen una emissió d’una hora de durada que recordarà les millors actuacions i els moments més divertits de les darreres quatre gales i també de les diverses fases del càsting. Després, cap a les 23 h, emetran la pel·lícula El club dels joves multimilionaris.

A partir de la sisena gala, com dèiem, entraran en una nova fase. El 29 d’abril podem veure la primera gala en directe i això suposarà una innovació en el format. El tret més diferencial? Que s’obrirà el vot a tots els teleespectadors per decidir qui és l’expulsat. A més a més, arribaran les batalles: els concursants hauran de cantar en grups de dos i l’audiència haurà de decidir qui dels dos ho ha fet millor.

L’Estela, una de les concursants preferides del programa | TV3

El programa ha arribat en un moment molt bo i així ho demostren les audiències. L’estrena va ser espectacular amb un 16,6% del share, però el més curiós és que aquella ha estat la pitjor de les nits. La segona gala va arribar al 18,3% i la tercera va marcar el millor resultat de la temporada amb un increïble 19,5% i més de 363.000 teleespectadors. L’emissió de divendres passat va baixar fins al 17,8%, però igualment continua sent tota una fita. Aquesta setmana donaran descans al format, el que pot ajudar a fer encara més audiència la setmana vinent després d’aquesta aturada. Caldrà esperar per veure si l’efecte crida continua funcionant tan i tan bé.