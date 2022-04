Chung-Man, sincer sobre la seva controvertida expulsió d’Eufòria

Eufòria comença la recta final. Aquest divendres, TV3 n’emetrà la primera gala en directe, un moment molt esperat per als teleespectadors perquè podran votar des de casa per primera vegada. L’última gala del programa de la cadena de televisió pública catalana va rebre crítiques, ja que la gran majoria de teleespectadors van considerar que l’expulsió del Chung-Man era injusta. Aquest dilluns ha estat entrevistat al Tot es mou, en la que ha reflexionat sobre aquesta nominació tan controvertida.

Primera entrevista del Chung-Man després de l’expulsió

No era gens fàcil defensar aquell tema i molt menys fer-ho amb tant sentiment i tanta perfecció vocal. Els membres del jurat van criticar que hagués cantat amb els ulls tancats, una penalització massa exagerada. La xarxa va omplir-se de crítiques cap al programa en considerar que hi havia d’altres que mereixien marxar abans que ell, però què n’opina el protagonista?

El Chung-Man s’ha mostrat molt humil i no ha volgut desvirtuar la feina dels companys: “Jo estic molt content d’haver viscut aquesta experiència i d’haver marxat d’Eufòria per la porta gran. M’esperava que aquella nit sortiria del programa, només sentia felicitat per la feina bon feta. Només tenia ganes de donar les gràcies a tothom perquè he crescut com a persona i com a artista gràcies al programa“.

Reconeix que ha vist que molta gent criticava l’expulsió a Twitter i assegura que l’ha sorprès. Ell està content i recalca que ha arribat un punt en el programa en el que cada cop és més difícil escollir qui ha d’abandonar: “Algú havia de marxar. Cada nit que trepitjava el plató penso que pot ser la meva última actuació i estava bastant mentalitzat i preparat per, potser, marxar del programa”.

Parla un dels millors amics del cantant

En el programa, han entrevistat un dels seus millors amics, amb qui tocava en un grup, qui ha aplaudit la feinada que ha fet el Chung-Man en el món de la música des que era ben jove. Es mostra indignat per la seva expulsió, ja que considera que hauria pogut aguantar una mica més en el programa: “I no ho dic només com a amic seu, sinó com a algú que entén una mica de música també”.

Un dels moments més esperats que ha viscut en el programa? La gala en la que va interpretar una cançó de Miki Nuñez, la que va acabar amb una reacció maquíssima del copresentador i també del públic: “Em va sorprendre molt com va reaccionar la gent present a plató, els va encantar. I veure el Miki tan emocionat i tan content em va omplir d’orgull”, reconeix ara el cantant.

Què representa el gest que feien els pares del Chung-Man?

Una de les incògnites que ha envoltat el seu pas pel concurs de TV3 ha estat el gest que feien els seus pares amb les mans sempre que els enfocava la càmera. Se’ls veia ajuntant les mans amb una mena de símbol, un gest amb un significat molt maco que ara ha revelat el Chung-Man: “Aquest és un gest coreà molt típic que fem sempre que volem representar un cor, és un gest tendre”.

El Chung-Man és dolçor, bona veu i humilitat. Molts no entenen encara la seva expulsió, la que hauria d’haver esperat a una gala més avançada perquè té més nivell que alguns dels altres companys. De moment només cal desitjar-li sort i confiar que aquesta experiència l’ajudi a guanyar més repercussió mediàtica, acumular fans i poder fer-se un nom en el món de la música. Ho ha intentat des que era petit, una afició i un talent que sempre havia compaginat amb l’ajuda als pares en el restaurant de menjar coreà que regenten.