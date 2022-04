La Laura confessa com va viure la seva expulsió d’Eufòria

TV3 volia atraure el públic jove amb Eufòria, un concurs musical que demanaven des de feia molt de temps. Ara bé, és difícil que arribessin a imaginar que realment tocarien el cel d’aquesta manera tan apoteòsica. La tercera gala va enganxar a encara més teleespectadors, amb un espectacular 19,5% de share. En ella, l’expulsada va ser la Laura, la concursant més jove de l’edició. Amb només 16 anys, va interpretar un tema de la Roser que no va arribar gaire als membres del jurat. No obstant això, tots van aplaudir la seva maduresa i les seves ganes de triomfar en la música.

D’ella es recordarà especialment l’emotiva actuació de la setmana passada, en la que va cantar Sense tu de Teràpia de Shock. En la preparació de la gala, la coach d’interpretació va ajudar-la a bolcar-hi tots els sentiments que tenia a dins des de la mort de la mare. Les càmeres enfocaven el pare, molt emocionat, quan ella li dedicava la cançó i l’assenyalava tota l’estona. Ara ha volgut reflexionar sobre el seu pas pel concurs en una petita entrevista al Tot es mou en la que també l’ha acompanyat, precisament, el pare.

La jove reconeixia que està molt bé i molt contenta, fins i tot “sorpresa” per la manera en què ha afrontat la seva expulsió: “Han passat uns dies i he començat a pair el que ha passat. Sempre he sabut portar les coses molt bé, encara que reconec que ha estat més fàcil perquè no m’han expulsat la primera. No passa res, haver arribat entre els 16 finalistes ja és un regal. Crec que és important somiar en gran. Si després no passa, doncs no passa res. Jo somiava amb arribar a la final d’Eufòria, però no he arribat i estic contenta igualment”.

No sap dir què va fallar de la seva actuació, encara que afronta amb humilitat que potser no va estar tan encertada com pensava: “Encara he de treballar-ho tot una mica. No estava al 100% segura de mi mateixa perquè hi havia ball, cant, interpretació, tenia el vestit trencat… Tota la setmana en si va ser un caos”. I és que ha reconegut que els assajos van coincidir amb la mort de la seva àvia: “Va suposar una punyalada, ja que m’havia fet de mare des que va morir la mama. El dia del tanatori jo tenia la ment dividida entre la vida personal i la feina. Sé que en un futur tindré un concert i també em passaran coses, però no podré cancel·lar-lo per estar trista”.

La Laura explica com afronta l’expulsió d’Eufòria | TV3

En entrar el pare, ambdós es mostraven molt emocionats i tornaven a evidenciar la bona sintonia que tenen. Com va viure ell que li dediqués la cançó de Sense tu? “Tot just abans de començar l’actuació em va dir que tenia una sorpresa. Llavors vaig veure el vídeo de la classe d’interpretació amb la Carol en la que parlava de la mort de la mare i, és clar, em va emocionar perquè ens ha costat molt refer-nos d’allò…”. La noia ha reconegut que va voler deixar el Batxillerat perquè no li feia feliç estudiar i volia dedicar-se a la música amb tota la seva ànima, el que al final el pare va acceptar: “Ella no era feliç i ara ho és. Tots dos ho som més des de llavors”.

Una jove compromesa amb el seu somni, treballar durament per aconseguir fer-se un lloc en el món de la música i poder viure de la seva passió. De moment ha aconseguit que els teleespectadors de TV3 la coneguin, el que suposa un pas molt important.