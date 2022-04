‘Eufòria’ promet la gala de més nivell: “La tercera és la bona”

TV3 prepara la tercera gala d’Eufòria, que se m’emetrà aquesta nit després d’una setmana d’assajos molt intensa. Des de la cadena avisen que aquesta serà “la bona“, un anunci prometedor que ha fet les delícies dels fans del programa musical que tant es demanava. De la mateixa manera, asseguren que el nivell pujarà substancialment i que estan convençuts que l’audiència sentirà “eufòria a dojo”. Tenint en compte aquesta premissa, les expectatives estan molt altes.

En el programa de la setmana passada, que va tornar a ser líder d’audiència, va haver-hi drama amb l’expulsió de la Clàudia. Molts van considerar que era injust que abandonés el programa quan presenta molt de potencial, però el nivell va augmentant i cada cop és més difícil per al públic escollir qui ha de marxar. L’Estela va ser proclamada com a preferida, el que va atorgar-li el benefici de no poder ser nominada. Aquest privilegi se li acaba i avui haurà de donar-ho tot per intentar aconseguir tornar a ocupar el tron més desitjat pels concursants.

Fes clic a la imatge per veure les actuacions de la segona gala | TV3

Pel que fa a les actuacions que podrem veure aquesta nit, TV3 acaba de publicar la llista amb la cançó que interpretarà cadascú. Sentirem èxits com Beggin de Måneskin, The Climb de Miley Cyrus o All about the bass de Meghan Trainor. Ara bé, també hi haurà temes catalans de la Roser, de Miki Nuñez i d’Oques Grasses. Un repertori variat que compta amb uns al·licients clars: el Pedro, un dels grans preferits d’aquesta primera edició, s’enfrontarà al repte d’abandonar les balades i interpretar una cançó moguda per primera vegada. També la Mariona haurà de canviar de registre i mostrar-se sensual amb un tema de la Camila Cabello.

En canvi, la Llum deixarà l’espectacle de les darreres gales i presumirà de bona veu en una interpretació més intimista. Com a novetat, la Núria haurà de cantar en català per primera vegada després de les peticions dels fans. L’expectació és màxima.