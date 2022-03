Per què ‘Eufòria’ provoca eufòria: les claus de l’èxit del programa de TV3

TV3 ha aconseguit un dels objectius que se li resistien des de feia temps, crear un programa d’entreteniment de qualitat que enganxés el públic més jove. La idea d’Eufòria ho tenia tot per triomfar des del principi: fer una versió catalana d’Operación Triunfo en la que busquessin el cantant amateur més complet del país. I dit i fet, van organitzar càstings per tota Catalunya i van escollir els 16 aspirants finalistes. La primera gala va ser tot un èxit d’audiència i també de crítica. Els teleespectadors comencen a tenir els seus preferits i esperen amb moltes ganes l’emissió d’aquesta nit. Ara bé, per què Eufòria provoca tanta eufòria entre els catalans? Analitzem les claus de l’èxit del nou programa de TV3.

Cançons en català

Històricament, el concurs musical per excel·lència de la televisió ha estat OT. Agrada molt veure que TV3 presenta una alternativa i que, per primera vegada, els teleespectadors poden veure un programa d’aquest format íntegrament en català. Tots els concursants són catalans, així com els membres del jurat i els presentadors. Ara bé, no oblidem que durant els càstings van criticar moltíssim el professor de coreografia per introduir l’anglès de manera exagerada durant les seves intervencions… En el repertori de temes que interpreten, a més a més, hi ha una presència elevada de temes en l’idioma del país i això sempre fa il·lusió. Cançons en català que coneixem tots i que no és fàcil que escoltem a la petita pantalla: “Demostra la quantitat d’artistes catalans que tenim per metre quadrat i que en català també es pot cantar i ballar“, aplaudeixen.

La música uneix i cohesiona.@tv3cat, per fí, té en pantalla un #talentshow en format conegut, que demostra la quantitat d'artistes catalans que tenim per m2 i que en #català tot es pot cantar i ballar.

Enhorabona i mantingueu el llistó idiomàtic sense concesions a #Eufòria pic.twitter.com/ELzdn7xIS9 — Bruguers #SenseExcuses (@BruguersSanou) March 20, 2022

Veus potents

Sempre que s’emet un programa d’aquestes característiques, el públic escull els seus preferits en les primeres gales. Les actuacions del primer programa van fer destacar la Mariona i la Núria amb molta diferència sobre tots els companys. Van menjar-se l’escenari amb unes veus potents que van entusiasmar els teleespectadors, que ràpidament van omplir Twitter de missatges de suport cap a elles. S’atreveixen a dir públicament que volen que una d’elles sigui la guanyadora de l’edició, una predicció que arriba molt aviat, el que demostra el seu talent. Agrada veure cantants tan bones amb un nivell altíssim des del principi, quan encara no han començat a rebre els consells dels professors que les ajudaran a millorar encara més. El càsting de l’edició ha estat un encert i aquest és un element clau en el triomf d’un concurs.

Qualitat i posada en escena

La cadena pública catalana s’ha gastat molts diners en el grafisme del programa, dels millors de tots els seus programes. El plató és espectacular, les coreografies estan treballades, els ballarins aporten molta virtuositat a les actuacions, la presència de pública ajuda i es nota que aquesta és una idea treballada en la que ho han apostat tot. Volien que Eufòria triomfés i ho aconsegueixen gràcies a la gran qualitat que transmet: “Quina passada”, diuen aquells que encara se sorprenen de les posades en escena tan brillants que creen.

Quan deiem que es fessin programes de qualitat en català ens referirem això, gràcies a tot l’equip d’Eufòria, quina passada #euforiatv3 — Gerry (@gerryquerry) March 18, 2022

Dinamisme

El dinamisme és un altre factor clau que explica l’èxit d’Eufòria. A Operación Triunfo els han arribat a criticar moltes coses, però un dels comentaris negatius més habituals sempre era que les gales eren massa llargues i que es feia pesat. Els vídeos de presentació dels concursants i les converses prèvies a cada actuació feia que tot s’allargués i allargués… fins al punt de fer-se avorrit. TV3 ha après d’aquest error i ha optat per presentar un format molt més lleuger i més dinàmic. Les actuacions són més curtes, encadenen una cançó rere una altra sense gaires floritures i van per feina. Tot això fa que acabi a una hora relativament prudent, el que els teleespectadors sempre agraeixen.

Treball en equip

És habitual que els participants d’un concurs així tinguin bon rotllo, el que fa que siguin de perfils i edats relativament similars. Viure una experiència d’aquestes característiques sempre és dur, per la qual cosa va bé tenir companys amb els qui tens bona relació. En aquesta ocasió, s’ha evidenciat des del principi que es donen suport entre ells i que comencen a fer-se amics, el que sempre fa gràcia. Encara és aviat, però de ben segur que l’audiència comença a sospirar per si es crea alguna parella, el que mai no falla. De moment, però, molts aplaudeixen la idea innovadora que incorpora Eufòria: la de fer-los treballar en equip. Habitualment cada concursant es prepara el seu tema i només treballa amb la resta en les classes grupals. Aquí no, aquí els divideixen per grups de tres o quatre cada gala i fan que s’ajudin mútuament en els cors. Això fa que s’uneixin més i ofereix una imatge d’harmonia que de moment està agradant molt.

Carol Rovira al jurat

Hi ha molts factors que expliquen que un programa com Eufòria triomfi. El més sorprenent de tots ells, però, segurament és l’allau d’alabances que està rebent una de les membres del jurat, la Carol Rovira. Twitter va ple d’aplaudiments cap a la seva manera de tractar els concursants, cap a la seva dolço, simpatia i el seu accent. Poques vegades havíem vist que un membre de l’equip triomfés tantíssim a la xarxa, però queda més que clar que agrada molt que l’hagin escollit. Ella és la coach més viral del programa, l’actriu que fins ara coneixíem com la Susi de La Riera.

TV3 emetrà aquesta nit la segona gala d’Eufòria, la que esperen que generi encara més expectació que l’anterior. En aquest cas, incorporaran una novetat destacada: el favorit. Es tracta d’una nova mecànica que permetrà als membres del jurat designar un concursant que gaudirà d’immunitat plena. Fins al final de la gala hi haurà molta emoció en aquesta cadira, ja que qui hi estigui assegut quan acabin totes les actuacions, s’assegurarà el pas a la següent gala. Hi ha ganes d’Eufòria.