‘Eufòria’ presenta els finalistes després d’un càsting desafinat

Eufòria ja té els seus 16 concursants finalistes. El concurs musical de TV3 ha emès aquest dijous la fase final del càsting, en la que han hagut d’escollir els millors dels 40 catalans que havien arribat a la final. Tot començava una mica malament, amb els concursants preparant una actuació en grups de quatre que feien amb un munt de galls. Fins a dues vegades els membres del jurat demanaven que aturessin les cançons a mitges, escandalitzats per la manera com estaven desafinant: “Nois, això és un desastre! Esteu desafinant des del principi. Prou”, deien a un dels grups. Hem sentit cançons en català, amb un tema estrella de Txarango, encara que molts teleespectadors consideren que abusen massa de l’anglès i dels temes comercials de Dua Lipa o Ed Sheeran. Després d’una hora de deliberació, feien una primera eliminació i només quedaven 25 que havien de cantar individualment per demostrar el seu talent.

Aquests són els concursants finals d’Eufòria | TV3

Hi ha hagut llàgrimes i molta emoció, amb els primers concursants bons eliminats. En aquesta segona fase, poder sentir-los representar un tema un a un ajudava el jurat -i també els teleespectadors- a començar a tenir els seus preferits. Ben aviat es feia obvi que havien escollit bé, ja que el nivell era molt més alt que en el programa anterior. Millors veus, posades en escena potents i les primeres personalitats que comencen a destacar. Molts parlen del suec de Llançà, que demostrava una veu potent i sorprenia tocant la flauta enmig de l’actuació. Ara bé, l’actitud que més ha agradat ha estat la de la carnissera de Ripollet, l’Estela, alegra i amb molta marxa.

El jurat no feia més que alabar el nivell i la preparació dels aspirants, que han arriscat per mostrar el millor d’ells. Ara bé, també hi ha hagut drama en aquesta part del programa. L’Alvert era l’únic que optava per cantar un tema propi, el que va acabar posant-lo tan nerviós que van forçar-lo a repetir l’actuació des del principi: “Ei, estàs desafinant molt i has de concentrar-te”. La sorpresa arribava quan finalment se’l quedaven entre els finalistes. I no només això, sinó que el jurat demanava a direcció poder agafar un concursant més dels que estaven previstos inicialment: “Creiem que ens hem equivocat i que hauríem d’haver escollit entre els 15 finalistes un perfil que veiem en tu, Alvert. És una decisió inesperada, però et necessitem”.

L’aparició a plató de la Marta Torné ha agradat molt els teleespectadors, que han aplaudit la feina del Miki Nuñez però la trobaven a faltar. Ara bé, qui més elogis ha rebut a la xarxa ha estat, indiscutiblement, la Carol Rovira. L’actriu és coneguda per l’audiència com la Susi de La Riera, un personatge divertit que ara deixa enrere per mostrar la seva cara més dolça amb els concursants. Està encantant la manera que té de valorar-los i parlar amb ells, tal com demostren les desenes d’aplaudiments que ha rebut a Twitter.

En aquesta ocasió, el seu company del jurat Albert Sala ha tornat a deixar anar un munt de frases en anglès sense venir al cas ni aportar res. L’han tornat a deixar verd: “M’està fotent negre. Què passa, que ara també hem de tenir quota d’anglès a la televisió pública?” o “Quina necessitat hi ha de parlar anglès? Fa bastant vergonya aliena cada cop que passa” són algunes de les crítiques que li han dedicat.

Ho sento, no soporto aquest tio que de sobte es posa a parlar en anglès#EufòriaCàstingTV3 — Juan Ángel (@JuanAngel_JDJ30) March 10, 2022

Quina necessitat hi ha de parlar anglès? Fa bastant vergonya aliena cada cop que passa 😅 #EuforiaCastingTV3 — 🎴 (@polpetit_) March 10, 2022

En general, però, el càsting ha agradat molt i l’audiència està contenta amb les valoracions finals. Agraden els concursants i el format, ara tots esperen que les gales no defraudin i que els facin gaudir amb un programa que sembla que està enganxant de debò a la gent jove.