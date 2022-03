Èxit aclaparador d’Eufòria en la primera gala i primers preferits

Eufòria ha fet el tret de sortida a les gales en directe. Aquest divendres, TV3 ha demostrat que aquesta és la gran aposta de la temporada amb un programa molt entretingut, dinàmic i ambiciós. Ha tornat la música en directe a la cadena en una emissió de qualitat i dirigida als més joves, principalment, amb un vocabulari més col·loquial i un grafisme més modern. Els presentadors, Marta Torné i l’extriunfito Miki Nuñez s’han repartit bé els papers i també el jurat ho ha fet prou bé. Ha quedat clar quins seran els seus papers: l’Elena Gadel serà la més dolça, tal com han demostrat les múltiples vegades que s’ha emocionat durant les actuacions; el Marc Clotet serà el més dur, encara que tampoc no massa; i el Lildami serà el més col·lega dels concursants.

Tot començava amb una cançó grupal, tot seguint la mecànica que també fa servir Operación Triunfo. En aquest cas, el programa decidia dividir els 16 finalistes en grups de quatre. Cadascun d’ells es presentava i interpretava una cançó com a solista, mentre que els altres tres feien les veus secundàries en el cor. Un cop acabava la cançó, era un altre d’aquests quatre qui passava a ser solista i l’anterior s’incorporava al cor i així successivament. Les interpretacions eren curtes, el que els teleespectadors agraïen perquè dotava de molt dinamisme a l’emissió. Com a novetat d’aquest programa nou, incorporaven el que han anomenat “el VAR musical”. Aquí, el director i els coach valoraran les veus dels cors i tindran el poder de salvar algun concursant o de revocar alguna decisió del jurat.

Els teleespectadors anaven fent les seves apostes, amb alguns concursants que ja destaquen bastant sobre la resta i d’altres que no s’entenia ben bé com havien arribat tan lluny en el programa. Entre els clars preferits trobem l’Estela, qui ha deixat la xarcuteria per provar sort en el món de la música: té potència de veu i bona tècnica, així com una simpatia i una naturalitat que es transmet des que comença a parlar. També han alabat el Joan, un manicurista amb passat complicat que vol trepitjar amb força l’escenari i no li fa vergonya aparèixer amb transparències i una capa ben llarga: tot un showman amb una veu preciosa que va ser molt aplaudit. Potser un dels grans preferits és el Pedro, un electricista que ocultava una veu molt dolça i una tècnica vocal que ha deixat sense paraules. La Núria és la concursant més completa fins ara, per això, amb veu increïble i una posada en escena que demostra la seva força: ha deixat el restaurant familiar per fer gaudir amb un talent que costa de trobar. Pots veure totes les actuacions aquí.

L’Estela, una de les grans preferides d’Eufòria | TV3

El Joan promet fer parlar molt amb una posada en escena boníssima | TV3

El Pedro presenta la veu més dolça de l’edició | TV3

La Núria és, segurament, la concursant més completa d’Eufòria | TV3

En general, hi ha hagut força presència de cançons catalanes i això ha agradat molt. Entreteniment en majúscules que recorda potser una mica massa a OT, sí, però que aporta molta frescor a TV3. Els quatre primers expulsats van ser l’Alvert, la Looa, la Nerea i el Pep. Els dotze concursants finalistes ja tenen els dos peus a dins del programa, un espai que comença a tenir molts seguidors a Twitter.