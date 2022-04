L’Estela d’Eufòria denuncia estar rebent missatges d’odi pel seu físic

Eufòria s’ha convertit en un autèntic fenomen televisiu. TV3 ha triomfat amb el seu primer concurs musical d’aquestes característiques, una mena d’Operación Triunfo català que està fent unes audiències increïbles. Aquest divendres emetran la primera gala en directe, en la que els teleespectadors podran votar des de casa per primera vegada. La protagonista de la prèvia d’aquesta setmana és l’Estela, una concursant del programa de qui s’està parlant molt per un tema que res no té a veure amb la música. La jove carnissera ha denunciat a través del seu perfil d’Instagram estar rebent missatges d’odi a les xarxes socials pel seu aspecte físic. Molts detractors li escriuen missatges privats per criticar el seu sobrepès, una allau de comentaris cruels que la té ben farta.

L’Estela, farta de l’assetjament que rep a través de la xarxa

La noia ha reconegut que va patir assetjament a l’escola quan era adolescent precisament per aquest tema, el que fa que no vulgui tornar a reviure tot allò. En un vídeo molt contundent, ha demanat responsabilitat i més empatia: “Estic rebent missatges d’odi cap a la meva persona i el meu físic des que va començar Eufòria. No es pot opinar sobre l’aspecte físic d’una persona. Busques el meu perfil per dir-me que estic grassa? Jo tinc miralls i em veig. El que més us molesta es que m’estimi, em respecti i m’accepti. Crec que vosaltres no us agradeu i us fa ràbia que jo m’agradi amb aquest cos. Doncs m’encanta com sóc i m’encanta veure’m. Punt. Si et molesta, doncs no agafis el teu temps i vinguis a dir-me coses que jo ja sé. Demostreu que teniu molt poca empatia. Desitjo que ningú no passi pel que jo vaig haver de passar en la meva adolescència, quan e feien assetjament”.

Fa uns dies, els concursants van tenir una conversa sobre l'assumpte, en la qual l'Estela admetia que l'afectaven els comentaris negatius a les xarxes.



L’Estela va entrar a Eufòria per complir el seu somni, però també per visibilitzar tot tipus de cossos, la diversitat corporal: “A mi no m’afecta que em diguin que no els hi agrado, sinó que em diguin que soc insuportable i no poden ni veure’m… quan ells no em coneixen! Em diuen que em queda malament la roba que em posen, però jo em veia bé. I em diuen lletja tota l’estona… Doncs lletja tu, perquè jo em veig bé”, diu en unes imatges que demostren que és una dona forta i que no vol continuar suportant aquests missatges. La noia en rep més de bons que de dolents, però reconeix que són aquests amb els que es queden: “Aquesta situació m’està començant a afectar”.

El programa de TV3 Planta Baixa ha recollit l’opinió d’una psicòloga que deixa clar que el cas de l’Estela no és excepcional, més aviat tot el contrari. El que demostra aquest cas, segons l’experta, és que continua molt present la pressió estètica: “És cert que comença a afectar els nois, però encara recau especialment en les dones i sobretot en aquelles que no tenen un cos normatiu. L’Estela es mostra forta i empoderada, però segurament li ha costat molta feina arribar a acceptar el seu cos i estimar-se. A més a més que demostra que ha passat per aquesta situació abans, que ja ha tingut precedents d’altres persones que l’han criticat pel seu físic”.

Aquesta setmana, l’Estela té un repte majúscul a Eufòria

L’Estela ha estat una de les grans preferides del programa des del càsting, quan va començar a destacar per la seva potència de veu. Aquesta setmana s’enfrontarà a un repte majúscul, després que els professors li hagin assignat un dels estils que encara té pendents: la balada. Ho farà amb una de les cançons més populars de la història del pop, la The winner takes it all d’ABBA. Els fans de la catalana han omplert la seva publicació de missatges d’ànims i de suport, conscients que sempre fa mal que gent desconeguda et critiqui pel teu cos.