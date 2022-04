Bomba a ‘Eufòria’: repesca i un altre premi per al guanyador

Bones notícies per als fans d’Eufòria. La sisena ha estat una gala d’emocions fortes amb actuacions de molt nivell, enfrontaments amb el jurat i un parell de drames. Han aconseguit un 18,6% del share, una autèntica barbaritat amb més de 316.000 teleespectadors. El millor? Que han deixat anar dues bombes, dos canvis sorpresa en el programa que han entusiasmat als teleespectadors de TV3. La primera sorpresa? Que la setmana vinent emetran un programa especial de repesca, en el qual l’audiència podrà votar i donar l’oportunitat a un dels expulsats per tornar a formar part de la llista de concursants.

L’anunci ha agradat molt, especialment perquè feia temps que demanaven poder dir la seva. Cal recordar que, fins a la gala d’aquesta setmana, els teleespectadors no havien pogut votar des de casa. Ara podran canviar el rumb del programa, ja que potser es demostra que no estaven d’acord amb alguna de les expulsions anteriors. La més sonada va ser la del Chung-Man, la que la gran majoria va considerar com a “summament injusta“. De fet, ara és ell qui més números té per guanyar la repesca i torna a participar en el concurs musical.

El cantant d’origen català s’ha mostrat molt humil en les entrevistes que ha concedit des que l’han expulsat, en les que no ha volgut fer sang. Ara bé, ahir va participar en una tertúlia a Catalunya Ràdio en la que fins i tot els col·laboradors van deixar-li clar que estaven molt enfadats amb la decisió que es va prendre.

El Chung-Man és el preferit de cara a la repesca d’Eufòria de la setmana vinent | Catalunya Ràdio

Com serà la repesca d’Eufòria?

Divendres vinent, TV3 emetrà un programa especial en el que tots els exconcursants interpretaran una cançó de manera individual. Per triar qui torna, es podrà decidir a través de l’app i de la pàgina web de TV3. Cantaran com a solistes, mentre que els concursants en actiu faran de membres dels cors. Els jurats i els coaches podran opinar, però no podran enviar ningú a la zona de perill ni prendre cap decisió. Seran els teleespectadors des de casa els qui tindran l’última paraula per decidir qui torna a tenir l’oportunitat de convertir-se en guanyador del programa.

Cal recordar els noms dels exconcursants: l’Alvert, el Chung-Man, la Clàudia, l’Edu, la Laura, la Llum, la Looa, la Nerea i el Pep.

🎤 Ja sabeu qui voleu repescar dels concursants expulsats fins ara perquè segueixi participant a ”Eufòria”? Està a les vostres mans! I serà divendres vinent a la gala 7 d'"Eufòria"! 🔥#EufòriaTV3https://t.co/gCf03fTHdN — TV3.cat (@tv3cat) April 29, 2022

Els teleespectadors de TV3 volen dir la seva

Ara que l’audiència pot votar, els han donat l’oportunitat de dir la seva. Des que es fes oficial l’anunci de la repesca, que Twitter va començar a omplir-se amb els primers noms. La gran majoria demostren que volen que torni el Chung-Man, però també té números l’Edu després de la seva expulsió sonada d’aquest divendres. Pel que fa als concursants que fa més temps que van marxar, la preferida per tornar al programa és la Llum.

#euforiatv3



Repesquem en Chung-Man!!!



Eufòria – Vols emocionar-te? Aquí tens el Chung-Man amb "El cant de l'enyor", de Lluís Llach https://t.co/QiEiOmxVWR — Assumpta Casadejús ن 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@MAssumpta) April 30, 2022

El Miki Nuñez va anunciar una altra sorpresa

Un dels presentadors, el cantant català Miki Nuñez, va ser l’encarregat de deixar anar l’altra gran sorpresa de la nit. Només fa un parell de dies que va saber-se que ell seria l’encarregat d’interpretar la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio. Doncs bé, ara s’ha sabut que el guanyador d’Eufòria l’acompanyarà en aquest projecte, tot convertint-se en el segon gran premi del concurs a més a més de la signatura d’un contracte discogràfic. Junts agafaran el relleu d’Els Amics de les Arts, que van fer el tema l’any passat. Encara no se sap com serà la cançó, però és probable que mantingui l’essència dels temes més animats i enèrgics de l’exconcursant terrassenc d’Operación Triunfo.