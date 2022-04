‘Polònia’ triomfa amb un ‘gag’ d’Eufòria divertidíssim i molt aconseguit

TV3 ha aconseguit guanyar a Supervivientes aquest dijous, que deixen de ser líder d’audiència en bona part per culpa d’un Polònia genial que va imitar per primera vegada els membres del jurat d’Eufòria. I com els van introduir? Per tal que valoressin la nota musical del programa, en el que apareixen Carles Puigdemont i Oriol Junqueras preguntant-se si són independentistes o pagafantes. El Marc Clotet real valorava el petit musical acompanyat dels dobles de l’Elena Gadel i el Lildami, als qui aconseguien trobar el to i reproduir alguns dels gestos que més repeteixen durant les gales del programa musical del divendres a la nit.

“A mi m’ha agradat, però he trobat poc original que us baralleu amb Carles Puigdemont. L’última cosa que genereu entre els vostres votants és eufòria i per mi és un no”, deia la nova Elena Gadel. La imitació del Lildami ha fet moltíssima gràcia entre els teleespectadors, que el reconeixien d’una manera increïble en el seu imitador. Per tal d’exagerar-ho, feia servir el vocabulari col·loquial que fa servir… però portat a l’extrem: “Què voleu que us digui, companys. A mi m’ha flipat i us ho compro. Ho he vist súper lead, lead, lead i m’ha chichat que flipes. I saps en què m’he fixat? En què tots els beats estaven a tempo i que hi havia un flow que lo flipes. Canelita en rama. Jo no sé què pensaran els coach, però jo estic fuegote amb aquest cover tan bacano“.

En Marc Clotet aprofitava un altre dels grans moments d’Eufòria, quan va fer un petó a un dels concursants. Com? Demanant-li a Pedro Sánchez i Oriol Junqueras que fessin el mateix si volien que premés el botó de preferit.

Quan aconseguim entendre la valoració del @Lildamiboi sabrem si compra o no el musical "Som indepes o pagafantes". #PolòniaTV3 pic.twitter.com/2LIky1RhkN — Polònia (@poloniatv3) April 28, 2022

Polònia torna a ser líder d’audiència

El gag ha entusiasmat, el que demostra que el programa hagi aconseguit un boníssim 18,8% de share. La setmana passada van enfonsar-se perquè els teleespectadors catalans van preferir sintonitzar Telecinco per veure l’estrena de Supervivientes. Aquest dijous han deixat de banda els famosos barallant-se i morint-se de gana en una illa d’Hondures i han tornat a confiar en el programa d’imitacions. A més a més, també l’última emissió de Caigut del cel ha guanyat amb un 15,7% de l’audiència.