Miki Nuñez, escollit per fer la cançó de l’estiu de TV3

El cantant Miki Nuñez està triomfant a TV3 gràcies a Eufòria, el programa musical revelació de la televisió pública catalana. Es va fer famós gràcies a Operación Triunfo i a Eurovisión, un aprenentatge com a artista que li ha servit per fer de presentador en aquesta ocasió. Els teleespectadors estan encantats amb el paper que està fent i, sobretot, per la simpatia que demostra. La cadena l’ha volgut premiar amb un encàrrec molt dolç, que sigui l’intèrpret de la cançó de l’estiu d’enguany per a TV3 i Catalunya Ràdio.

Miki Nuñez, copresentador d’Eufòria, farà la cançó de l’estiu de TV3

Així ho acaben d’informar en una nota de premsa, en la que asseguren que ell serà la veu de la banda sonora que identificarà l’inici de l’etapa estival. Volen fer una aposta que transmeti de manera directa “vitalitat, optimisme i energia”. Ha pensat que el copresentador d’Eufòria seria el millor candidat per fer-ho, a qui van descobrir com a presentador a Cover, el primer talent show musical difós exclusivament a través de les xarxes socials.

Actualment, molts consideren Miki Nuñez com un dels grans referents musicals del moment. Compta amb una gran legió de fans, els que segueixen cada novetat en la seva carrera. Triomfa en les diferents plataformes musicals, així com en els concerts i actuacions que protagonitza. El tret diferencial? Les ganes de festa i el bon rotllo que propaguen les seves cançons, les que van dirigides especialment a un públic jove.

Ara s’enfronta al repte de crear i cantar el leitmotiv de l’estiu a TV3 i Catalunya Ràdio. La cançó serà inèdita i encara no s’han filtrat molts detalls sobre ella, ni tan sols el títol o l’estil que tindrà. Tampoc no han anunciat la data de publicació, però és probable que arribi durant el mes de juny.

La banda sonora de TV3 en els darrers anys

L’any passat van ser Els amics de les arts els encarregats de fer la cançó, mentre que Suu la va cantar el 2020 i Lildami el 2019. Alguns dels grups més coneguts que han tingut aquest privilegi han estat Els Catarrers, The Pepper Pots o Koers. Ara serà Miki Nuñez l’encarregat de posar música a un estiu que els teleespectadors de la cadena esperen amb ganes, en el qual també emetran programes nous per entretenir aquells que tinguin vacances.

És habitual que TV3 incorpori un grup nou cada estiu, l’encarregat de donar color a la publicitat i als espais entre programes. Promocionen el tema a través de les xarxes socials i el van repetint en antena, intentant donar sortida a una cançó que esperen que enganxi i faci gràcia als teleespectadors de la cadena. El Miki encara no s’ha pronunciat sobre aquest encàrrec, però és probable que agraeixi l’oportunitat en el seu perfil d’Instagram.

Miki Nuñez també presentarà un programa a Telecinco

Amb això, se li ha girat feina al de Terrassa. El noi es troba al capdavant d’Eufòria, que emetrà la gala final durant el mes de juny. A més a més, també presentarà una secció del càsting de Got Talent de Telecinco. Aquest suposarà el salt a Mediaset, una cadena que també vol aprofitar-se de la fama que ha adquirit recentment. El Miki Nuñez està triomfant com a presentador, sí, però no vol oblidar la seva carrera musical perquè aquesta és la que va fer que guanyés seguidors en primer lloc. I és que a la feina en la petita pantalla, ha de sumar el procés d’anar creant nous temes de cara a un futur disc amb el que poder congregar els seus fans en una gira que el torni a fer tocar el cel en el món musical més enllà de la televisió en diferents formats.