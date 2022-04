TV3 prepara ‘La gran vetllada’, un ‘talent show’ nou per a l’estiu

TV3 s’ha engrescat amb els bons resultats d’Eufòria i acaba d’anunciar que continuarà apostant pels programes d’entreteniment aquest estiu. El concurs musical acabarà la primera setmana de juny, per la qual cosa necessitaven un altre caramel que entusiasmés els teleespectadors de la cadena. En aquest cas, proposen un talent show que volen que sigui la gran aposta per a la graella estival. S’anomenarà La gran vetllada, un programa familiar en el qual tres concursants anònims competiran entre ells per guanyar 3.000 € de premi. Què hauran de fer? L’objectiu serà preparar una vetllada perfecta a casa seva que finalitzi amb una demostració del seu talent artístic, el que pot ser en qualsevol disciplina: música, dansa, circ, màgia…

Busquen l’amfitrió perfecte, qui haurà de decorar l’espai per l’ocasió, preparar un menú per als convidats i presentar un xou en el que demostrin quin és el seu talent. Els convidats seran els altres concursants, els qui valoraran la vetllada pel que fa a la decoració, el menjar i l’actuació. Qui obtingui la puntuació més alta de cada programa s’embutxacarà el premi.

Asseguren que aquest format manté la tensió fins a l’últim minut i que es prestarà a moments emocionants i divertits. Intentaran oferir perfils molt variats, el que permet que hi tinguin cabuda tota mena de talents. De moment acaben d’obrir la primera fase del càsting, la que està oberta a tothom. Finalitzaran amb l’elecció de quinze concursants, els que competiran entre ells a La gran vetllada de TV3.

TV3 busca nous talents artístics per a "La gran vetllada". En aquest concurs, tres artistes anònims competiran preparant una vetllada perfecta a casa seva per guanyar 3.000 euros de premi



👉 Ja podeu fer arribar les vostres propostes!



➡️ https://t.co/clT23PlMiU pic.twitter.com/uBvRWlfo2F — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) April 6, 2022

El programa estarà produït per Lavinia Audiovisual, els que sembla que s’han inspirat una mica en el Ven a cenar conmigo que ha estat emetent Telecinco durant molt de temps. En aquest, s’organitzen grups de famosos que van alternant-se per ensenyar la seva cara, la que decoren abans de preparar el sopar per als altres. Certament, hi ha diferències, però la base sembla bastant similar. A Mediaset no els va funcionar gaire bé aquest programa, que només va tenir cert èxit -i no en va ser gaire- en la primera edició. Caldrà veure si TV3 té més sort en haver-hi incorporat l’element de l’espectacle amb els talents dels participants.