L’estrena de ‘Crims’ aconsegueix el seu rècord històric

L’estrena de la nova temporada de Crims ha aconseguit una audiència espectacular, fins al punt de suposar el seu rècord històric. El programa presentat pel Carles Porta ha fet un 23% de share, una xifra a la que no s’arribava des de feia molt de temps. Parlem de 546.000 teleespectadors i 996.000 d’audiència acumulada, dades estratosfèriques a les que van poder captivar gràcies a l’expectació mediàtica que genera el programa.

Tot just després de l’emissió d’aquest primer capítol, la cadena pública catalana va prosseguir amb l’emissió d’un episodi antic. Era el de l’Angie, el que encara interessava els fans del true crime. Crims va tornar a liderar la franja en aquesta ocasió, amb un 16,4% de quota també molt bo. La bona notícia és que van poder deixar enrere Masterchef, que en la seva estrena va deixar en ridícul TV3. Gràcies al programa de Carles Porta, per això, la cadena va aconseguir una nit rodona que va compensar el fracàs de la sobretaula amb Com si fos ahir, que va caure al 12% d’audiència.

Crims engega amb el cas Kevin

Aquesta setmana se centrava en el cas Kevin, el segrest d’un nen d’onze anys a Barcelona que va mantenir en suspens la policia però que va poder tenir, finalment, un final feliç. El pare, que en aquella època estava empresonat, devia molts diners a un narcotraficant que va decidir enganyar-lo per segrestar el seu fill i demanar cinc milions d’euros pel seu rescat. Van quedar amb la seva dona en una benzinera, a qui van fer creure que si hi anava amb el fill li donarien uns papers que els atorgaria la residència espanyola que necessitaven. Tot era un engany, en el que van emportar-se el menor i van deixar la dona en un descampat plorant desesperada. La ràpida intervenció de la policia va aconseguir identificar les identitats dels atracadors i localitzar el nen abans que poguessin fer-li res, una operació trepidant que ha agradat molt als teleespectadors. La sorpresa? Que en aquest capítol no hi va aparèixer cap mort, un fet insòlit en aquest programa.

La policia activa el rescat. Entren al pis de Marta Cañas i la troben a ella i al nen, viu, lligat i desorientat. El Kevin es retroba amb la mare.

Amb el tancament de la investigació els detinguts van ser condemnats a penes d'entre 6 i 12 anys de presó.#CrimsKevinTV3 pic.twitter.com/chWTxIXsqB — Crims (@Crims_Oficial) May 2, 2022

La xarxa reacciona a la imatge de Barcelona cap per avall

A Twitter van alabar molt el capítol, encara que la gran majoria de comentaris van destacar una imatge en concret. Parlem del pla aeri de Barcelona que van anar intercalant al llarg de la història, una metàfora de la manera en què el segrest va capgirar la vida de la mare del pobre nen. L’audiència va riure molt amb aquesta escena, el que va motivar-los a fer mofes a la xarxa: “Han fotut Barcelona cap per avall! Quin mareig“.

L'helicòpter de gravació de @Crims_Oficial gravant la tercera temporada 🤣 #CrimsKevinTV3 pic.twitter.com/0NL7Rx8xJ2 — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) May 2, 2022

Quin mareig. — EsterE69 (@Ee1969) May 2, 2022

Com serà la nova temporada de Crims?

Aquesta nova temporada de Crims, la tercera des que comencés a emetre’s a TV3, tindrà 14 capítols. S’emetran vuit episodis abans de l’estiu i tornaran a la tardor amb sis més. Els següents casos seran sobre l’Isidre Matas, la Marina, la Manoli, La Sònia Rescalvo, un doble capítol sobre la iaia Anita i un més sobre la noia de Portbou.

La setmana vinent, el protagonista serà l’Isidre Matas. Era un veí molt conegut a Vilafant, un poble de l’Alt Empordà. Tot comença amb l’atac que va patir a casa seva en el que semblava un robatori amb violència. L’altre capítol més mediàtic és el de la Sonia Rescalvo, una noia trans que va morir el 1991 al parc de la Ciutadella de Barcelona en rebre una brutal pallissa. Aquest és considerat el primer crim transfòbic, el que va suposar un abans i un després en la història criminal de la ciutat i també del país.