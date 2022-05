Així serà la gala de repesca d’Eufòria: sorpreses i mecànica diferent

Eufòria es prepara per a la seva gala de repesca, un programa especial que TV3 emetrà aquesta nit en directe. Les expectatives són altíssimes, ja que els nou cantants eliminats tindran l’oportunitat de reincorporar-se al programa. Com? L’organització ha escollit una cançó per cadascun d’ells que interpretaran a sobre de l’escenari per convèncer els teleespectadors que es mereixen la tan desitjada plaça. La mecànica de vot serà la mateixa que la setmana passada, tothom podrà votar des de casa a través de l’app de TV3 o de la pàgina web qui volen que torni a formar part de la plantilla de concursants de l’espai musical més exitós dels últims temps.

Com serà la mecànica de la gala de repesca?

Els nou concursants eliminats faran de solistes en uns temes que interpretaran acompanyats d’algun dels concursants en actiu, els qui els faran de segones veus. Hi haurà moltes novetats pel que fa al funcionament de la gala si la comparem amb totes les anteriors. En primer lloc, el jurat i el VAR musical no tindran cap mena de poder. Podran comentar les actuacions, però no enviaran ningú a la zona de perill. Això vol dir que serà l’audiència l’única encarregada de decidir l’afortunat o afortunada que tornarà a participar a Eufòria com a concursant de ple dret.

Després d’emetre’s totes les actuacions, els teleespectadors podran votar per qualsevol dels nou eliminats. Els sis exconcursants que obtinguin menys vots seran eliminats i els tres més votats passaran a una segona volta en què es podrà tornar a votar per escollir, finalment, quin és el guanyador de la repesca. Al final de la nit s’anunciarà una sorpresa que deixarà amb la boca oberta els concursants, tal com han informat a la ràdio.

‘Eufòria’ tindrà repesca | TV3

La banda convidada d’aquesta setmana serà Sexenni, un grup de música urbana de Lleida que experimenta amb reggaeton, trap i la fusió d’altres gèneres.

Quines cançons interpretaran?

Un dels grans preferits per endur-se la majoria de vots és l’Edu. El jove és el darrer expulsat del programa, a qui recordem que van nominar en reconèixer públicament que s’havia quedat en blanc a mitja actuació quan el jurat ni tan sols se n’havia adonat. En la seva primera entrevista després del programa, ha acabat reconeixent que creu que va ser “una cagada” ser tan sincer. Ara té l’oportunitat de tornar a entrar a formar part de la llista de concursants i és per això que els coaches han escollit per a ell una cançó que pot fer-lo enlluernar: l’Everybody dels Backstreet Boys.

El Chung-Man és l’altre gran preferit. El cantant català d’origen coreà interpretarà un tema del Lildami, membre del jurat del programa. El director de l’espai ha reconegut en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que el jove va incloure cinc cançons seves en la llista de 30 cançons que els demanaven en començar el concurs, el que demostra que n’és un gran fan. El tema escollit és La dels Manel.

Alguns creuen que serà la Llum qui torni al programa, ja que és ella qui més espectacle pot oferir. El tema amb el que trepitjarà l’escenari una altra vegada és La, la, la de Joan Manel Serrat.

Chung-man, un dels eliminat d‘Eufòria | TV3

La Nerea, per la seva banda, sortirà a menjar-se l’escenari amb The best de Tina Turner, un dels temes que va interpretar en el càsting. I també cantarà un tema de la selecció la Looa, que tornarà a provar sort amb Mafiosa de Nathy Peluso.

El Pep i la Clàudia protagonitzaran les dues balades de la nit. Ell intentarà enamorar els teleespectadors amb Tacones rojos de Sebastián Yatra, mentre que ella intentarà que destaqui la seva tendresa vocal amb Beautiful de Christina Aguilera.

L’Alvert vol tornar a Eufòria i per això ho donarà tot a sobre de l’escenari amb La festa infinita de Siderland. La Laura, per la seva banda, mostrarà la seva vena de diva amb Baby one more time de Britney Spears.