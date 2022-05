L’Edu d’Eufòria: “Va ser una cagada reconèixer que m’havia equivocat”

L’Edu ha estat el darrer expulsat d’Eufòria, el concurs musical líder de TV3. Ell va ser el protagonista de l’última gala, la primera en directe i amb el vot dels teleespectadors des de casa. Que ara puguin dir la seva demostra realment quins són els concursants preferits, encara que també acaba tenint víctimes encara més doloroses. En el cas del jove català, l’expulsió va ser justa perquè va quedar-se en blanc a mitja actuació.

El que més va impactar, però, va ser que va dissimular-ho tan bé que ni tan sols el jurat va adonar-se que s’havia saltat un vers de la cançó d’Els Catarres. La seva excessiva honestedat li va jugar una mala passada, encara que també és cert que va tenir problemes de concentració, afinació i vocalització… A més a més que s’enfrontava a la Núria, l’altra nominada de la nit, qui és una de les grans preferides. La bona notícia per a l’Edu és que aquest divendres s’emet una gala especial de repesca, en la qual l’audiència podrà escollir quin dels concursants expulsats fins ara torna a formar part de la plantilla. Ell forma part dels tres preferits per ser l’afortunat, de la mateixa manera que també ho és el Chung-Man i la Llum.

Primera entrevista de l’Edu després de l’expulsió

De moment, i per tal de fer promoció del programa, el Tot es mou ha entrevistat l’Edu per conèixer com va viure aquesta última actuació a Eufòria: “Estava trist, però tot va canviar poc després quan van anunciar que hi hauria repesca. Pràcticament no he tingut marge per assumir l’expulsió, ja que pocs segons després deien que podria tornar a entrar i aquell va ser un moment de molts sentiments. Ara, vist amb perspectiva, és com si encara no hagués marxat perquè encara estic assajant”.

No dubta en reconèixer obertament, però, que no va ser una bona actuació: “No vaig estar bé vocalment i en sóc conscient. Vaig passar una setmana bastant complicada, amb coses que et trastoquen el cap. I la cançó és molt bona, però no és gens fàcil de cantar”. Com és que va acabar reconeixent que havia ficat la pota? “Dir les teves debilitats és el que et fa fort. I això va ser una cagada”. Ara afronta la repesca “amb moltes ganes” i confia que ho farà el millor possible per intentar tornar a entrar al programa.

L’Edu parla de l’expulsió al Tot es mou | TV3

L’àvia de l’Edu creia que guanyaria ell el programa

El Tot es mou ha volgut parlar amb l’àvia de l’Edu perquè opini públicament sobre l’expulsió del seu net. La dona viu a Badalona, fins on s’ha traslladat un equip de l’espai per veure com han viscut el pas del jove pel concurs de TV3: “Jo estava convençuda que l’Edu guanyaria Eufòria. És el meu net i n’estic molt orgullosa, però és que, a més, és una gran persona. Si és per mi, l’Edu té totes les possibilitats de tornar perquè representa un estil diferent dins del programa. L’Edu és clàssic, però modern. Tot un James Bond!“.

La Yvette creu que la repesca no és una bona idea, però confia que aporti una bona notícia al seu net: “La repesca, francament, em sembla una putada. Que aquests nois que han patit tant hagin de tornar a demostrar el què i el com. És molt dur…”.

L’àvia de l’Edu d’Eufòria parla de l’expulsió | TV3

Per una altra banda, ha volgut deixar clar que el talent de l’Edu li ve de família: “Tenim un munt d’artistes a la família, però és que nosaltres som una família ben gran. Té un tiet i una cosina saxofonistes, un cosí que toca la bateria i dues germanes que canten molt bé”.