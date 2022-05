TV3 estira el xiclet d’Eufòria amb una decisió que pot allargar el programa

TV3 ha triomfat amb Eufòria i és per això que vol continuar estirant el xiclet. La cadena pública catalana volia atraure els teleespectadors més joves i va pensar que oferir un programa musical podia cridar la seva atenció. Efectivament, el xou ha agradat i el públic està acompanyant en massa cada gala i això es veu reflectit en unes audiències espectaculars. En la gala d’aquest divendres, de fet, van fer rècord de participació en una votació des de casa. Els fans del programa havien d’escollir quin dels concursants eliminats fins ara tornava a formar part de la plantilla a través de la pàgina web de l’espai o a través de l’App de TV3. El resultat? Una participació que mai no s’havia assolit en tota la història de la cadena.

La direcció del programa musical va voler agrair la confiança dels teleespectadors i van decidir incorporar una sorpresa durant la gala de repesca. Quina? Escollir dos dels eliminats i fer que ambdós tornessin a formar part de la llista de concursants amb ple dret. Els afortunats van ser l’Edu i la Clàudia, sorprenentment, que no entrava en les apostes dels dies anteriors. La seva brillant interpretació de Beautiful de Christina Aguilera va emocionar tant que va ser impossible negar-li l’entrada al concurs una altra vegada: “Has estat impecable i amb una posada en escena espectacular. a mi m’has adduït”, van destacar els membres del jurat. Que repesquessin l’Edu sí que era més probable, ja que no havia agradat gens la seva expulsió en la gala anterior. Van decidir que cantés l’Everybody dels Backstreet Boys, un tema totalment del seu estil que, efectivament, va brodar.

🎤 L'Edu ha pujat a l'escenari en mode boy band! "Everybody", de Backstreet Boys… i ha tornat a ser concursant de ple dret després de la setena gala.



Reviu la seva actuació👇#EufòriaTV3 https://t.co/AbjP03x6TR — TV3.cat (@tv3cat) May 7, 2022

TV3 vol mantenir Eufòria a la graella una mica més

Amb el 18,5% d’audiència, Eufòria continua imbatible. TV3 sap que serà molt difícil trobar un altra proposta que enganxi tantíssim els espectadors i que, a més a més, els doni ales per comentar-ho a través de les xarxes socials. Setmana rere setmana, són milers els fans que donen la seva opinió sobre les novetats del programa a Twitter o Instagram. El programa agrada i tothom vol dir la seva, el que corona encara més la cadena. I davant d’aquest èxit, què han pensat fer per continuar mantenint-lo? Doncs, primer de tot, fer una repesca perquè continuï havent-hi molts concursants.

I en segon lloc? Repescar no a un, sinó a dos dels eliminats anteriorment. Ara tornen a ser nou els aspirants, el que els dona joc per a unes quantes gales més. Aquesta primera edició havia d’acabar el pròxim 3 de juny, però ara és probable que endarrereixin la final en haver recuperat dos dels expulsats perquè, si nó, arribarien a la final amb encara cinc aspirants. L’objectiu de la cadena és clar, continuar estirant el xiclet mentre duri aquesta eufòria per Eufòria. El que caldrà és confiar que els teleespectadors no s’avorreixin del format, el que té pinta que no passarà.

A Twitter, els teleespectadors continuen rememorant alguns dels millors moments de la darrera gala d’Eufòria, el que demostra que hi pensen també durant els dies que no hi ha gala. Han volgut tornar a aplaudir l’Edu per la seva actuació, han compartit fotografies dels concursants per destacar el seu talent i, fins i tot, n’hi ha hagut algun que ha reconegut que no havia tingut temps de veure el programa en directe i que ha optat per no entrar a Twitter aquests dies per no veure algun spoiler i assabentar-se del nom del repescat (o repescats, quan ho hagi vist).

Escoltar “Everybody” de The Backstreet Boys ja no serà el mateix després de la mítica actuació de l’@eduestevemusic a @EuforiaTV3 #euforiatv3 — Martí Mestres 🎗 (@martinetimes) May 8, 2022

edu i mariona em teniu enamorada, adopteu-me plis😭 #euforiatv3 — 🌸 (@unamicadetot_) May 8, 2022

Torno a twitter després de dos dies amagat per no menjar-me spoilers de #euforiatv3 — Jordi Corbera Bachs (@JordiCorbera6) May 8, 2022

El programa musical de TV3 està triomfant i la cadena continua pensant diversos mètodes per allargar-lo. De moment ja han gastat la bala de la repesca, el que els ha permès mantenir-lo a la graella una mica més. Què serà el següent? Els fans del programa ja somien amb una altra repesca o algun programa especial.