Confessió molt emotiva del Pedro d’Eufòria: “M’ha canviat la vida”

Aquest divendres s’emet una nova gala d’Eufòria a TV3, un vuitè programa molt esperat perquè és la primera després de l’especial de la setmana passada per recuperar dos dels antics concursants. S’espera que una de les protagonistes sigui la Scorpio, la barcelonina de 20 anys que tantes vegades ha aconseguit salvar-se després de la nominació. Els membres del jurat creuen que crida molt en les actuacions i que no acaba d’afinar del tot, dos problemes que la persegueixen però que els teleespectadors perdonen des que poden votar des de casa. El seu següent repte és interpretar l’Ay, mamá de la catalana Rigoberta Bandini. Cal recordar que aquest tema ha estat un dels més populars i virals de l’any des que l’estrenés públicament en el Benidorm Fest.

Ara serà la Scorpio l’encarregada de fer el tema seu. I per tal de donar-li encara més emoció, la direcció del programa i els coaches han decidit que mentre ella canti, darrere seu apareguin imatges de mares alletat els seus fills. La part més divertida és que aquestes fotografies les poden enviar directament els teleespectadors del programa, ja que la cadena ha habilitat que puguin enviar-les a través de la pàgina web del programa.

Per tal de motivar-la en l’assaig amb la Carol Rovira, la mateixa Rigoberta li ha enviat un missatge en el que li dona consells en la interpretació de la seva cançó: “Has de ser la veu de totes les dones”. Una responsabilitat que donarà ales a l’artista per deixar en bon lloc un tema adoptat com a himne feminista.

Darrere de la Scorpio s’amaga la Clara, una jove riallera que sempre s’ha definit amb l’adjectiu “feliç”. En totes les entrevistes que ha concedit des que l’escollissin com a concursant en el càsting sempre ha dit que vol mantenir-se fidel a la seva personalitat perquè creu que has de ser únic per poder triomfar. Fins ara treballava en una cadena de fast food, una vida que ha deixat enrere per provar sort en el seu somni de ser cantant professional.

Mentre els companys preparaven la gala de repesca, els concursants que continuen a dins del programa convivien junts per primera vegada en una casa rural. L’Estela i el Triquell han publicat fotografies d’aquestes hores junts en els seus perfils d’Instagram, mentre que el programa va gravar alguns dels millors moments. Entre ells, destaca el fragment que ha emès el Tot es mou en el que comenten què ha suposat per a ells entrar a Eufòria.

La Scorpio té clar que n’extrauran un gran aprenentatge, ja que van entrar en el programa sent totalment amateurs: “Veníem cadascú de casa seva, sense una carrera musical”. Per a la Núria, el millor és tenir l’oportunitat de cantar en un escenari davant de tanta gent per primera vegada: “Ara tenim més control, en el primer programa estava molt nerviosa i ara m’ho prenc d’una altra manera”. El Pedro va més enllà i arriba a etzibar que concursar a Eufòria l’ha fet “millor persona” perquè estava molt amargat i ara està més feliç: “Sento que m’ha canviat la vida“. Un creixement personal que també forma part de l’espai musical.

Són molts els fans del programa que han demanat per activa i per passiva que la pròxima edició d’Eufòria incorpori una acadèmia. En espais similars, com és el cas d’Operación Triunfo, els nois i noies conviuen en una casa en la que reben les classes dels coaches i preparen les actuacions setmana a setmana. Aquí a Eufòria, però, només coincideixen en els assajos i poca cosa més. Segurament aquesta trobada en la casa de colònies pot servir com a referència per saber si realment funcionaria un espai així en una hipotètica segona temporada del programa, una convivència que sempre acaba generant moltes tafaneries.