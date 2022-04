Rigoberta Bandini publica la primera versió de l’Ay, mamá

Rigoberta Bandini es troba de promoció del seu llibre, el que ha reeditat ara que ha guanyat fama gràcies a la participació del Benidorm Fest amb el seu Ay, mamá. La cançó s’ha convertit en un autèntic himne feminista i tothom el taral·lareja encara tres mesos després de la gala de TVE. El tema ha obtingut una repercussió brutal, però la cantant catalana vol continuar estirant el xiclet. Com? L’última tàctica ha estat publicar la primera versió que va tenir la cançó, l que no té res a veure amb l’actual.

Rigoberta Bandini justifica la publicació de la versió original

Com sonava l’Ay, mamá quan el van compondre per primer cop? La cançó ha necessitat canvis i ajustaments fins arribar a ser el tema que repeteix tothom sense parar. Les diferències entre les dues versions són clares, un fet que acostuma a passar però que els artistes normalment no comparteixen amb els seguidors perquè representa que la versió anterior sempre és pitjor. Ella continua mostrant-se el més transparent possible i no dubta en treure a la llum l’origen del seu tema més viral.

Aquesta nit ha sortit a la llum el vídeo amb aquest àudio, el que ha generat moltíssima curiositat entre els fans de la Rigoberta. El procés de creació d’un tema sempre és llarg, el que assegura que no va ser diferent en aquest cas: “Moltes idees van caure pel camí i sé que mostrar-ho al públic no és molt comú, però ens feia il·lusió publicar aquest Frankenstein que va quedar-se enrere i que comparteix molt poc, i molt ahora, amb la versió final. Espero que la gaudiu molt encara que us exploti el cap”, ha escrit ella en el seu perfil d’Instagram.

Rigoberta Bandini explica per què ha publicat la versió original d’Ay, mamá | Instagram

En la primera versió del tema ja resultava evident que tenia ganxo, missatge i ritme. Podia arribar a ser una cançó exitosa, però encara necessitava unes modificacions més. En comparar-la amb l’edició definitiva amb la que volia representar Espanya a Eurovisió, veiem que aquesta última està molt més treballada i que cuida molt els aguts que en un principi costaven a Rigoberta. El missatge de l’Ay, mamá estava clar des del principi, això sí.

Rigoberta Bandini publicarà el videoclip de l’Ay, mamá

Que l’Ay, mamá ha obtingut un èxit aclaparador és innegable. Amb més de 22 milions de reproduccions al Spotify, la Rigoberta i el seu grup eren conscients que havien de continuar explotant aquest èxit. A més a més de publicar la seva primera versió, han decidit publicar el videoclip de la cançó el pròxim dia 1 de maig. La data escollida no és casual, ja que es tracta del dia de la mare. Els fans tenen moltes ganes de veure en acció el tema, el que fins ara només han vist en l’actuació en el Benidorm Fest del passat mes de gener.

L’expectació és màxima, sobretot perquè la cantant va començar a fer créixer l’interès fa un parell de dies en el seu perfil oficial a Twitter. Allà va compartir un missatge en el que anunciava que tenia preparada una sorpresa per al dia de la mare: “D’aquí a una setmana és el dia de la mare i encara que jo no sigui El Corte Inglés, vinc carregada de sorpreses”, deia llavors. La incògnita durava poc, per això, ja que l’endemà mateix confirmava que es tractaria de la publicació del primer videoclip de l’Ay, mamá. De moment només ha compartit una fotografia d’ella en la que apareix disfressada.

Dentro de una semana es el día de la madre y aunque yo no sea El Corte Inglés vengo cargada de sorpresas — Rigoberta Bandini (@rigobandini) April 24, 2022

1/05 🔥 VIDEOCLIP AY MAMÁ 🔥 pic.twitter.com/bwwFdhj0ux — Rigoberta Bandini (@rigobandini) April 25, 2022

Els fans de la cantant catalana estan desitjant que arribi el primer dia de maig per poder veure-la en acció en un videoclip que promet molt. De ben segur que les visualitzacions es disparen en pocs minuts, una tendència que està fent tocar el cel a la Rigoberta Bandini.