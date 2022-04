Rigoberta Bandini: “Hauria embogit si hagués viscut tot això amb 20 anys”

Rigoberta Bandini ha concedit una entrevista molt completa a La tarda de Catalunya Ràdio, en la que ha parlat de música, de la maternitat i també de l’horòscop. L’exitosa cantant catalana s’ha fet d’or gràcies a l’Ay, mamá que va interpretar al Benidorm Fest. Ara que han passat uns mesos, considera que va ser una sort no haver guanyat el bitllet cap a Eurovisió: “Gràcies a aparèixer al prime time de TVE he aconseguit un públic al que segurament mai no hauria arribat perquè no tinc ni vull tenir discogràfica. La gent escolta la meva música i m’envia missatges molt macos, però alhora he pogut anar fent petites pauses per descansar d’aquesta expectació mediàtica tan forta. Es van criticar les votacions, va dir-se que estàvem enfadades… Tot mentida, tot forma part de la televisió i el circ mediàtic. El millor és que en sóc conscient i he volgut mofar-me del tema mirant-ho des de fora”.

L’Ay, mamá s’ha convertit en un himne i sentim la cançó per tot arreu. Ella n’està molt orgullosa però reconeix que encara no s’acaba de fer a la idea: “La gent se l’ha fet seva molt ràpidament, tothom s’ha enamorat d’aquesta cançó. El ritme és frenètic i costa, però està sent un aprenentatge constant. El que agraeixo és que aquesta fama m’hagi arribat ara, que tinc 30 anys, sóc mare i tinc els peus fixats a terra. Sé que si hagués arribat quan era més jove podria haver embogit més fàcilment”.

Assegura que té moltes fonts d’inspiració diferent, el que també és difícil: “Vaig crear la figura de la Rigoberta Bandini per poder englobar allà la meva faceta de cantant. Ara que la meva vida professional està centrada en ella, em costa discernir entre una i altra perquè moltes vegades la Rigoberta es menja la Paula. M’ajuda molt poder quedar amb les amigues de tota la vida, amb qui sóc la Paula de sempre. I sobre la meva inspiració, bona part prové de la pandèmia i altra de la maternitat. Ser responsable d’un nadó de 22 mesos enmig d’aquest caos m’ajuda i és un exercici d’humilitat”.

Assegura que el nen és un trapella i que els va costar molt que agafés la rutina del son, ja que se l’emportaven amb ells de gira i això complicava que pogués tenir un patró fix. Reconeix que van demanar ajuda a una professional i que les àvies han estat clau per poder intentar conciliar.