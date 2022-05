Els concursants d’Eufòria, junts en una casa de colònies

Els concursants d’Eufòria es preparen per a la vuitena gala de l’edició, un programa del que en tenen moltes ganes després de l’aturada de la setmana passada gràcies a la repesca. El programa musical de TV3 vol aprofitar l’èxit increïble que està aconseguint i és per això que va decidir estirar el xiclet. Com? Permetent que dos dels eliminats fins ara tornessin a ser concursants de ple dret. Els afortunats van ser l’Edu i la Clàudia, que aquest divendres ho donaran tot per aguantar una setmana més a dins del concurs ara que els hi han donat l’oportunitat de tornar-hi.

Des de TV3 deixen caure que aquesta serà una gala plena d’emocions, en bona part per retornar a la dinàmica habitual de la competició. Per tal d’anar augmentant encara més l’expectació, la cadena ha decidit enviar tots els concursants a una casa de colònies perquè experimentin una convivència. Oficialment no ho han dit des del programa, però l’Estela i el Triquell han fet un petit spoiler en els seus respectius perfils d’Instagram en compartir un munt de fotografies d’aquests dies.

En les imatges es veu que hi havia càmeres, amb la qual cosa és probable que el programa estigui editant les imatges i les mostri en la pròxima gala. Fins llavors, hem pogut tenir un petit tast del que han viscut en aquesta primera convivència junts. Cal recordar que els concursants no estan a dins d’una acadèmia com sí que passa en altres programes similars com Operación Triunfo, per exemple. Han preguntat sobre el tema a la Carol Rovira, una de les coach. Ella deixa clar que li encantaria que convisquessin tots junts, una possibilitat que queda oberta de cara a una hipotètica segona temporada del concurs. La cadena ha de ser conscient que, si està funcionant tantíssim el programa sense veure’ls conviure, ho faria encara més amb una acadèmia. La seva petita estada en la casa de colònies podria ser l’experiment perfecte per veure si realment funciona i té tirada.

I com ha estat aquesta primera convivència entre els concursants d’aquesta edició? L’Estela ho resumeix amb una paraula: “Feliç“. En les fotografies que ha compartit, se’ls veu molt somrients i xerraires. Confidències, imatges tendres, bon beure, sessions de fotos al capvespre i, fins i tot, una petició de mà fictícia del Triquell a l’Estela.

Els concursants d’Eufòria, junts en una casa rural | Instagram

La Scorpio, la Mariona, l’Estela i la Nuria gaudeixen d’una escapada | Instagram

El Triquell també ha publicat fotografies d’aquesta excursió | Instagram

Els participants d’Eufòria han gaudit molt d’aquesta convivència | Instagram

Els moments més divertits de la convivència

Els participants han fet pinya i així ho demostren aquestes instantànies, en les que apareixien somrients i demostrant complicitat entre ells. Aquestes hores sota el mateix sostre han donat molt de si, tal com fan pensar la gran quantitat de fotos que s’han fet. Entre elles, destaquen un parell de molt divertides que també deixen clar que han rigut moltíssim en aquesta casa de colònies. La Scorpio sembla que és l’ànima de la festa, ja que apareix rient i fent broma a la gran majoria de les imatges. Fins i tot en protagonitza una que mostra com s’ha tacat el pantaló, segurament en caure-li una de les copes que es veu que estaven prenent-se.

El Joan, el Pedro i la Mariona van anar més enllà i van aprofitar que la casa tenia una petita piscina d’estil llac per posar-se els banyadors i entrar-hi sense cap vergonya. D’aquesta manera feien front a les altes temperatures dels darrers dies, això segur. La part de la publicació que més gràcia ha fet, però, té com a protagonista l’equip sencer de concursants. Se’ls veu en un vídeo gravat per l’Estela, en el que apareixen tots rient exageradament enmig d’un atac de riure col·lectiu del que no expliquen la causa. El que sí que se sent és un comentari de la Núria que feia molta gràcia a la resta: “Hem començat molt bé, però hem acabat molt malament”.

La Scorpio, l’ànima de la festa | Instagram

Tenien una piscina en la que van banyar-se | Instagram

Els concursants d’Eufòria, en ple atac de riure | Instagram

Unes hores junts que promet haver deixat moments molt divertits, els que els seguidors del programa confien que mostrin amb més detalls en la gala d’aquest divendres. S’espera que torni a aconseguir una audiència espectacular, fins i tot superar el rècord aconseguit fins ara.