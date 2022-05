‘Eurovisió’ ja perfila els seus finalistes

El camí cap a la final del festival d’Eurovisió va començar el passat dimarts a la primera semifinal. Una gala amena i amb ritme, on els protagonistes de la nit van ser els seus presentadors: l’actor i presentador Alessandro Cattelan i els conegudíssims cantants Mika i Laura Pausini, que van fer més distès el show al més pur estil obert dels italians.

Mika, Laura Pausini i Alessando Cattelann a Eurovisió | Corinne Cumming

La gala va estar marcada en tot moment per l’eufòria d’un país després de la pandèmia. De fet, l’arc iris instal·lat a l’escenari de forma permanent, hi té un joc important en la realització. Així doncs, el “Tutto andra bene” de la gala va recaure a Suïssa, Armènia, Lituània, Portugal, Noruega, Grècia, Moldàvia, Països Baixos, Ucraïna i la gran sorpresa de la nit: Islàndia. Aquest últim un trio de germanes que es fan dir Systur i cantant una cançó íntegrament en islandés on el seu missatge recau en la reivindicació per la tolerància en la transsexualitat infantil, una lliçó real que recentment ha tocat de molt a prop a un dels fills de les germanes.

Ara bé, la sintonia italiana amb el públic i l’eufòria de tots els seguidors, seguirà aquesta nit a la segona semifinal. Així doncs, 10 països més, s’uniran al famós bloc poderós de la UER, el Big 5 (Itàlia, Espanya, Regne Unit i Alemanya) per escollir finalment els artistes participants a la gran final del dissabte vinent.

La ciutat de Torí s’ha bolcat de ple en l’acte europeu. De fet, fins fa no gaires anys, el festival d’Eurovisió era totalment desconegut per a ells, ja que van estar desvinculats del certamen durant més de 17 anys, una vegada retornats en l’edició del 2011. El parco di Valentino s’ha convertit en un punt d’unió de la música italiana i europea. Més de 7.000 metres quadrats i diferents escenaris per donar caliu al concurs televisiu, on els artistes autòctons i la resta de participants europeus hi tenen un punt destacat, ja que regalen a tots els seguidors els seus temes propis.

Per a la gala d’aquesta nit, l’olesana Chanel presentarà per primera vegada a tota l’audiència el seu SloMo. Un autèntic joc de llums i segell “made in Spain” que marcarà un final de cançó amb ventall flamenc. També hi passarà l’alemany Malik Harris i el britànic Sam Ryder, aquest és el màxim favorit per endur-se el micròfon de cristall. La gala també comptarà amb l’actuació d’un dels grups més potents del país, Il Volo. La formació d’estil pop líric que, a més, van representar a Itàlia a Eurovisió l’any 2015. El trio gaudeix d’un reconeixement internacional molt important i per a l’ocasió persentaràn un dels seus nous temes.