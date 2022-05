Fúria contra Chanel per participar a ‘Eurovisió’ vestida de torera

Eurovisió escalfa motors. Els primers assajos han ajudat els fans del festival a tenir una mica més clar quin és el seu país preferit, encara que tot pot canviar en les semifinals d’aquest dimarts i dijous. La gran final serà dissabte, quan podrem veure l’actuació de Chanel. La representant espanyola passa directament a la final en ser un dels cinc països fundadors, però això no impedeix que ja l’haguem pogut veure assajant a l’escenari de Torí. Una de les grans incògnites té a veure amb el seu look. Com anirà vestida durant l’actuació més important de la seva carrera?

El primer que va confirmar-se va ser el nom del dissenyador encarregat del vestuari, Palomo Spain. El mediàtic modista tenia un encàrrec molt especial i alhora complicat. Chanel necessitava comoditat per sobre de tot, ja que la coreografia del seu SloMo requereix total llibertat de moviments. A més a més, és obvi que els estilismes dels cantants sempre són molt comentats i és per això que és bo cridar l’atenció dels teleespectadors.

En aquest cas, el dissenyador ha optat per un model típicament espanyol… segurament, massa i tot. I per què ho diem, això? Per les primeres imatges que s’han mostrat de l’actuació de Chanel, en les que es veu el primer disseny de Palomo Spain. Es tracta d’un body ajustada de lycra i tul amb obertures a les cames, el que compta amb una jaqueta de cuir de grans muscleres d’estil torero. Tot el conjunt està brodat amb 50.000 cristalls Swarovski cosits a mà, tot seguint un disseny que també té reminiscències al folklore espanyol. El dissenyador ha reconegut que l’objectiu és que Espanya sigui reconeixible a simple vista: “Volem que la gent sàpiga que es tracta de la representant d’Espanya tan bon punt surti a l’escenari”.

Així és el look torero de Chanel | Eurovision.tv

Crítiques ferotges al vestit torero de Chanel

La catalana està encantada amb el vestit, tal com ha reconegut en una entrevista a TVE. Ara bé, això no impedeix que els fans l’hagin deixat verda per acceptar un look amb reminiscències als toreros: “No crec que un vestit que fa apologia al maltractament animal sigui la millor opció”, “Havia de ser amb inspiració taurina? Mira que sóc eurofan, però vist això… tant de bo Chanel quedi en mal lloc. Em nego a donar suport a una cosa que torni a relacionar el meu país amb el maltractament animal legalitzat. Quina p… vergonya”, “Quin horror vestida així! Si us plau, els toros són mort i crueltat. Quina vergonya veure-la així, farà apologia del maltractament animal per tota Europa!”, han lamentat alguns.

Alhora, també hi ha hagut fans de la cantant que han volgut mostrar-li el seu suport i han criticat aquells que consideren que es mostra a favor de la tauromàquia per dur aquest vestit: “A mi no em sembla malament que el vestit de Chanel sigui d’estil torero. Jo estic completament en contra de la tauromàquia, però això no vol dir que els vestits de torero siguin una meravella i, vulguem o no, és una cosa que a l’estranger identifiquen amb Espanya ràpidament“.

Han confirmat que aquest serà el vestit que durà Chanel a la final. I sí, el que queda clar és que l’elecció ha cridat l’atenció i li ha generat moltes més crítiques de les que s’esperava.