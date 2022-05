Expectatives i temors per guanyar Eurovisió

Amb un ull posat a les restriccions d’aforament per causa de la COVID-19, Torí celebrarà amb tots els nivells de seguretat especials el festival d’Eurovisió d’enguany. Aquest dimarts toca el torn de la primera semifinal, el dijous la segona i el pròxim dissabte la gran i esperada final del certamen europeu. Però tots artistes s’han d’exposar a controls rutinaris per tal de garantir la seva participació en directe. També ho farà la premsa acreditada però no el públic assistent al show que podrà accedir al recinte sense cap restricció, ja que Itàlia permet ja l’aforament al 100%.

De fet, un dels membres de la delegació portuguesa, amb Maro al capdavant, va donar positiu el passat divendres i per això ha fet avançar els controls de totes les delegacions amb la realització constant de testos. Tot i això, la cantant i el seu equip actuaran a la primera semifinal després de les proves d’ahir, que ja van sortir correctes.

Però més enllà d’aquest temor, els italians tenen ganes de poder crear un dels millors festivals de la història. Així ho van demostrar ahir a la tarda amb la celebració de la Turquoise Carpet al Palau Velaria de la capital del Piemont, la desfilada on els participants mostren el seu autèntic glamur i on es dona el tret de sortida a la setmana eurovisiva.

Per aquest acte, la representant espanyola, Chanel, va lluir amb extravagància màxima amb un vestit vermell amb cua i es mostrava totalment eufòrica juntament amb tot el seu equip de ballarins, i més després de les expectatives del seu segon assaig del dissabte, on tota la premsa acreditada li atorga a dia d’avui un triomf rotund o una bona posició en el rànquing final. Per altra banda, ahir es va donar a conèixer que la seva actuació a la final serà durant la primera meitat, cosa que pot desafavorir la seducció dels teleespectadors. Però tot i així, feia molts anys que TVE no gaudia del privilegi d’estar en el punt de mira, i més després dels esforços i gran treball amb la realització del polèmic i exitós Benidorm Fest.

L’actuació de l’olesana serà amb la mateixa acurada i gran coreografia que ja coneixem, però la il·luminació i la realització serà especial: amb focs d’artifici, font d’aigua i un joc de llums totalment innovador.

Chanel a la Turquoise Carpet | Andres Putting

Ara bé, després de veure tots els assajos, una de les candidates fortes és la de l’anglès Sam Ryder, que ha pujat en les expectatives de triomf gràcies a la seva veu prodigiosa i el poder i privilegi de ser un artista ja conegut a les xarxes. Ell es va donar a conèixer durant la pandèmia penjant els seus propis covers a Tik Tok, entre d’altres, aconseguint milions de seguidors.

Sam Ryder (Regne Unit) | Andres Putting

Per contra, la generositat i escalf dels europeus es veu reflectida amb la participació d’Ucraïna, amb Kalush Orchestra, que continua partint com a guanyadora. Caldrà veure si les expectatives es compleixen o si senzillament es tracta d’una onada d’ànims.