Chanel, amenaçada abans d’Eurovisió: “Diu que vindrà amb una metralleta”

Chanel ho té tot a punt per representar Espanya a Eurovisió. La seva candidatura ha estat molt controvertida per les votacions al Benidorm Fest, amb totes les crítiques que se’n van derivar perquè la preferida del públic era l’Ay, mamá de Rigoberta Bandini. Queden menys de dues setmanes per a la gran final del festival, moment en el que la catalana d’origen cubà intentarà deixar enrere les males posicions dels darrers anys.

Per tal de promocionar l’actuació, Chanel ha acudit a El Hormiguero en la que suposa la darrera entrevista a la televisió espanyola abans de viatjar cap a Torí. Com va viure l’allau de comentaris cruels que van dedicar-li quan va proclamar-se guanyadora i, per tant, representant espanyola? “Jo estava en un núvol. Durant l’actuació vaig veure que el públic estava entregat, però després vaig percebre una energia molt estranya. Vaig entrar a l’autobús i vaig adonar-me que els meus companys m’estaven cuidant massa… Allà em vaig adonar que estava passant alguna cosa, però no sabia si ho volia saber. En arribar a l’hotel, em van dir que no fes cas al que deien a les xarxes. Em vaig espantar, vaig entrar a Twitter i va començar el drama“.

Sempre s’ha mostrat com una dona molt positiva, el que li dona ales a negar-se a reconèixer que van amargar-li el premi: “No m’agrada dir que van espatllar aquell moment, però sí… una mica. És cert que va ser una sensació agredolça. Va ser un aprenentatge… L’assetjament és delicat. Tu comparteixes el teu art i puges a un escenari, el que farà que sempre siguis jutjada. Aquesta és una realitat i entenc que tothom té una opinió, però no pot ser que es passi a un atac verbal, racista i també amb amenaces. Jo vaig rebre tot això. Em van arribar a dir que anirien a Torí amb una metralleta! Va ser en aquell moment que vaig decidir esborrar-me l’aplicació de Twitter, en benefici de la meva salut mental”.

“No me gusta decir que me amargaron, pero fue un aprendizaje”. Hablamos con @ChanelTerrero sobre la polémica del ‘Benidorm Fest’ tras proclamarse ganadora #ChanelEH pic.twitter.com/5nHkhIzOmf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2022

Chanel defensa la controvertida lletra de SloMo

Un dels aspectes que més han criticat sobre la cançó, sobre SloMo, és la seva lletra... fins al punt que va arribar a debatre’s en el Congrés dels Diputats. Ella l’ha defensat en tot moment, el que ha tornat a fer en aquesta entrevista: “La música és un art i, per tant, és subjectiva i s’ocupa de moltes coses. No hi ha un art bo i un art dolent, no el pots sentenciar d’aquesta manera. El que hem de fer és obrir la ment i gaudir. Per mi, aquesta és una lletra divertida que et fa sentir segura de tu mateixa. És una cançó per passar-s’ho bé. Venim d’una època molt fosca i molt dura, què hi ha de dolent en posar on i gaudir?”.

I què diu la lletra en qüestió? “Let’s go, llegó la mami. La reina, la dura, una Bugatti. El mundo ‘tá loco con este body. Si tengo un problema, no es monetary. Les vuelvo loquito’ a todos los daddie. Voy siempre primera, nunca secondary. Apena’ hago doom, doom con mi boom, boom. Y le’ tengo dando zoom, zoom on my yummy. Y no se confundan, señora’ y señore’. Yo siempre estoy ready pa’ romper cadera’, romper corazones. Solo existe una, no hay imitacione’ . Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oh-yeah) Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo. Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more. Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo. If the way I shake it to this dembow. Drives you loco (yeah). Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo“.

Com serà la posada en escena de Chanel a Eurovisió?

Un dels principals dubtes sobre l’actuació de Chanel a Eurovisió té a veure amb la posada en escena. No ha volgut donar detalls de com serà la coreografia o el vestit que li posaran. El que queda clar és que haurà de ser còmode, ja que ha de tenir llibertat de moviment per poder ballar sense problema: “Per poder fer aquesta coreografia vaig haver de cantar en cinta de córrer amb tacons. Jo sé que aquesta és una competició, però estaria contenta igualment si surto a l’escenari i els meus ballarins i jo acabem satisfets d’haver fet un bon xou. El que acabi passant pot no estar en la nostra mà”. Caldrà veure com acaba i en quina posició queda.