Acusen l’equip de Rigoberta Bandini de censurar pits reals en el videoclip

Rigoberta Bandini ha publicat el videoclip oficial d’Ay, mamá aquest diumenge tot coincidint amb la celebració del dia de la mare. Els fans de la cantant catalana, que va guanyar molta repercussió mediàtica gràcies al Benidorm Fest, ha captivat els fans amb un projecte molt treballat. Ràpidament s’han començat a multiplicar les visites i el seu nom es convertia en tendència a Twitter.

Quin és el problema, doncs? Que una activista feminista l’ha denunciat públicament pel que va passar durant la gravació d’aquest mateix videoclip. Parlem de Nazareth Dos Santos, que ha escrit un fil a Twitter en el que l’acusa de censurar les imatges de pits reals que van gravar amb ella i el seu equip.

L’activista feminista ha deixat clar que al director del videoclip de Rigoberta, efectivament, li fan por els pits tal com denuncia la pròpia cançó. La denúncia ha generat molt rebombori a la xarxa, ja que demostraria que el feminisme i la presumpta lluita de Rigoberta només seria pur màrqueting. Com s’explica, sinó, que permeti que el director censuri imatges de pits reals després de contractar dones per gravar-ne unes imatges per al videoclip?

L’activista Nazareth Dos Santos denuncia Rigoberta Bandini

L’activista feminista ha compartit la seva experiència en un tuit que està generant molt rebombori: “Fa mesos es van posar en contacte amb mi i unes companyes per formar part del videoclip d’Ay, mamá. Volien gravar escenes en les que mostréssim els nostres pits per lluitar contra la censura amb la lletra de la cançó i també amb el videoclip. Vam estar una tarda sencera a l’estudi amb tot l’equip de gravació del videoclip. Ens van gravar un gran nombre d’escenes precioses amb pits grans, petits, uns més caiguts, estries, cicatrius, dones amb només un pit… Diversitat i realitat. Vam sortir del rodatge encantades amb la increïble sensació que, per fi, estaven canviant les coses”.

Como tanto mis compañeras como yo hemos hecho algunas sesiones de fotos de desnudo reivindicativo y nos sentimos cómodas en este ámbito, aceptamos la propuesta y así lo hicimos: estuvimos en el estudio una tarde completa junto a todo el equipo de grabación del videoclip. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Salimos del rodaje encantadas con la increíble sensación de que por fin estaban cambiando las cosas, y grandes proyectos audiovisuales empezaban a crear de una manera más inclusiva y consciente, sin miedo a la censura y sin miedo a las mujeres reales. Pero todo se desmoronó. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

El director del videoclip d’Ay, mamá va acabar censurant els seus pits

El problema? Que només quatre dies abans de l’estrena van informar-les que no inclourien aquella sessió en el videoclip com les havien promès inicialment: “Al director no li encaixaven les imatges. Què irònic, no? Un home decideix que els pits i la seva diversitat no encaixen en una cançó que diu “no sé per què fan tanta por els nostres pits”. Que el missatge els marxava, ens van dir. Si heu vist el videoclip, pensareu que reforçar-lo amb pits reals no fa que perdi el missatge. El videoclip és molt potent, però l’absència de pits reals és més que evident”.

Que se les iba el mensaje, nos dijeron. Si habéis visto el videoclip, pensaréis que reforzarlo con pechos reales para nada se va del mensaje. Es más, el videoclip es muy potente, pero la ausencia de pechos reales es más que evidente. Vedlo de nuevo y fijaos, 0 pechos reales. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

I prossegueix amb la seva crítica: “Si ets capaç que una cara gegant de Mark Zuckerbeg feta en un 3D cutre encaixi en el videoclip, si vols i empatitzes, pots fer que escenes de pits reals encaixin en una cançó que parla de la por als pits reals”. El que sorprèn l’activista és que aquest videoclip estigui dirigit per un home, a més a més: “Costa creure que un videoclip admeti làsers en els pits, però pits cicatritzats no. Que admeti pits d’obres d’art, però que els pits reals no siguin dignes de sortir en obres d’art anomenades videoclips”.

Si a un director no le encajan unos pechos, la culpa no la tiene Marc Z, la tiene el director mismo y nadie más. El patriarcado no es un ente del que hablar en tercera persona, el patriarcado son decisiones tomadas en primera persona. Es muy fácil señalar a otros y seguir igual. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Cuesta creer que un videoclip admita láseres en los pechos, pero pechos cicatrizados no. Que admita pechos de obras de arte, pero que los pechos reales no sean dignos de salir en obras de arte llamadas videoclips. Delacroix tuvo más agallas, la verdad. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Nazareth Dos Santos publica una fotografia del rodatge

Una denúncia pública que finalitza amb una fotografia del rodatge que demostra que, efectivament, va realitzar-se. De moment Rigoberta Bandini no s’ha pronunciat sobre la polèmica, la que l’esquitxa i perjudica la seva imatge només poques hores després de la publicació del seu videoclip més esperat. És probable que emeti un comunicat aviat per tal d’intentar solucionar un problema que pot generar-li conseqüències greus a més a més de les crítiques.